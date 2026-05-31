RTX 5060の17型ゲーミングノートが15％オフ、MSI「Katana 17 HX B14W」／Amazonスマイル Sale

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【Amazonスマイル Sale】MSI 17.3型ゲーミングノートPC「Katana 17 HX B14W」をチェック！

MSIの17.3型ゲーミングノートPC「Katana 17 HX B14W」がAmazonスマイル Saleの対象に。参考価格246,182円のところ、15％オフの209,800円で販売中（スマイル Sale以前も同価格での販売あり）。

17.3型のゲーミングノートは、画面の広さを重視するユーザーに向いた選択肢！。本機はWQHD解像度、240Hz表示、GeForce RTX 5060 Laptop GPUを組み合わせたモデルで、ゲーム用途を中心に据えた構成だ。本体質量は約2.7kgであり、自宅や作業スペースに置いて使う大画面ノートとして見るべき1台である。

ゲーム画面を広く使える

また、ゲーミングノートPCは、価格だけでなくディスプレイや冷却、端子、ストレージ容量まで含めて選びたい。Katana 17 HX B14Wは17.3型WQHD／240Hzディスプレイを搭載し、RTX 5060 Laptop GPUとCore i7-14650HXを組み合わせた大画面モデルだ。SSDは512GBなので、大型タイトルを複数保存する場合は空き容量に注意したい。

17.3型のWQHDディスプレイを搭載し、リフレッシュレートは240Hz対応。FPSやバトロワ系でも視点移動が滑らかで、敵やUIも見やすい。外部モニターなしでもゲームしやすいサイズ感だ。

RTX 5060＋Core i7 HX

GeForce RTX 5060 Laptop GPUと第14世代Core i7-14650HXを搭載。最近の重量級ゲームはもちろん、240Hzディスプレイを活かしたFPSゲームも快適に遊びやすい構成だ。

周辺機器もつなぎやすい

USB3.2 Gen2 Type-Aを3基備え、マウスやキーボード、ヘッドセットなどをまとめて接続しやすい。USB Type-Cは映像出力やUSB PDにも対応しており、据え置き用途でも扱いやすい。

Katana 17 HX B14Wは、大画面・高リフレッシュレート・RTX 5060 Laptop GPUを重視するユーザーに向いたゲーミングノートである。17.3型モデルのため携帯性よりも画面の見やすさを優先した構成であり、据え置きに近い使い方と相性がよい。購入時は、約2.7kgという重量と512GB SSDという容量を確認したうえで、自分の利用環境に合うか見極めたい。

製品スペック

【CPU】Core i7-14650HX

【GPU】NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレイ】17.3型 WQHD（2560×1440）/240Hz