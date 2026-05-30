ちゃんとゲームできるのに、ゴツすぎない。RTX4050×Core i7搭載で144Hzゲーミングノートが割引中

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【Amazonスマイル Sale】MSI 15.6型ゲーミングノートPC

「Thin-15-B13VE-6112JP」をチェック！

MSIの15.6型ゲーミングノートPC「Thin-15-B13VE-6112JP」はAmazonでスマイル Sale対象。参考価格18万9800円のところ、11％オフの16万9800円で販売中（3月のタイムセールでも同価格）。

ゲームを始めてみたいと思っても、普段使っているノートでは動きが重く感じる場面がある。Core i7-13620HとGeForce RTX 4050 Laptop GPUを搭載するため、フルHD環境でのゲームプレーを視野に入れやすい構成だ。

薄型のゲーミングノートPCを選ぶ際は、GPU性能だけでなく、本体サイズや重量、ディスプレイのリフレッシュレート、ストレージ容量も確認しておきたい。MSI「Thin-15-B13VE-6112JP」は、GeForce RTX 4050 Laptop GPUとCore i7-13620Hを搭載しながら、本体質量は約1.86kgに抑えた15.6型モデル。フルHD・144Hz表示対応の画面を備えているため、ゲーム用途だけでなく、動画視聴や日常作業にも使いやすい構成である。

机の上だけでゲームを始められる

GPUを積んだノートなら、デスクトップPCを置かなくてもゲーム環境を作れる。配線を組み直す手間も少なく、遊びたいときにすぐ使えるのが分かりやすいところ。外部モニターにつないだり、場所を変えて使ったりと環境を動かしやすい点もメリットになる。

視点を動かす場面でも画面が見やすい

フルHDで144Hz表示に対応したディスプレイを採用。動きの速いゲームやスクロールの多い場面でも表示の変化を追いやすい。普段のノートで遊んだときとの違いを感じやすい部分でもある。

ゲームだけでなく普段のPCとしても使える

メモリー16GBと512GB SSDを備え、調べ物や書類作成、動画視聴など日常の作業にもそのまま使える。

製品スペック

【CPU】インテル Core i7-13620H

【GPU】NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU

【ディスプレイ】15.6型（1920×1080）144Hz

【メモリー】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【インターフェース】HDMI、USB Type-A／Type-C

購入時に注意したいのは、SSDの空きスロットがない点だ。512GB SSDを搭載しているが、大容量ゲームを複数入れる場合は外付けストレージやデータ整理も考えておきたい。一方で、メモリーは空きスロットが1つあり、2スロット合計で最大64GBまで対応する。Office搭載モデルでもあるため、ゲーム用ノートとしてだけでなく、普段使いのメインPCとして検討しやすい1台である。