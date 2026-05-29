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Amazonセール情報大紹介！ 第1344回

N-Blackパネル搭載のAQUOS 50V型、参考価格から12％オフ

2026年05月29日 22時00分更新

文● コガリ、金子　編集⚫︎ASCII

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シャープ 50V型 4K 倍速 液晶 テレビ AQUOS 4T-C50FN2 上位モデル N-Blackパネル AI 回転式スタンド Google TV

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

シャープ 50V型4K液晶テレビ「AQUOS 4T-C50FN2」をチェック！

　シャープの50V型4K液晶テレビ「AQUOS 4T-C50FN2」がAmazonでセール対象。参考価格138,001円のところ、12％オフの120,960円で販売中。

　50V型の4Kテレビは、リビング用としても寝室用としても選びやすいサイズである。AQUOS 4T-C50FN2は、120Hz倍速表示、N-Blackパネル、Google TV、回転式スタンドなどを備えた上位寄りの液晶テレビであり、画質や使い勝手を重視したい人に向く構成である。一方で、本体サイズは幅112.6cm、質量は約20.5kgあるため、設置場所やテレビ台の耐荷重、搬入経路は購入前に確認しておきたいポイントである。

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120Hz倍速表示＋AI高画質

　リフレッシュレート120Hzの倍速表示に対応する4K液晶。オブジェクト情報と放送ジャンル情報を合わせて映像と音を自動で調整するAI高画質／高音質機能を備える。

BS4K・110度CS4K×2チューナー内蔵

　BS4K・110度CS4K×2、地上デジタル×3、BS/CS×3のチューナー構成。4Kダブルチューナー内蔵モデルで、2番組同時録画に対応する。端子はHDMI×4、USB×3を備える。

低反射N-Blackパネル＋回転式スタンド

　低反射のN-Blackパネルを採用。外光や照明の映り込みを抑える仕様だ。左右約30度の回転式スタンドを備え、回転ロック機構も搭載。前面開口スピーカーにより最大出力35W、Dolby Atmosに対応する。

　購入時に注意したいのは、配送・設置条件と販売元である。今回の商品ページでは出荷元／販売元がXPRICEとなっており、Amazon直販ではない点は確認しておきたい。また、50V型は一人での設置が難しいサイズであり、壁掛けを検討する場合は別途工事費も発生する。価格だけでなく、設置方法、保証、配送日、既存テレビの処分方法まで含めて確認しておくことが重要である。

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