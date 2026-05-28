Amazonセール情報大紹介！ 第1810回
スマホに10万は出せない。でも安物には戻れない。AQUOS sense10が6万円台に値下げ
2026年05月28日 14時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】シャープ SIMフリースマートフォン「AQUOS sense10」をチェック！
シャープのSIMフリースマートフォン「AQUOS sense10」がAmazonで割引対象。参考価格7万4800円のところ、15％オフの6万3248円で販売中。
最近のスマホ、普通に10万円を超えてくる。性能は確かに高い。でも、「そこまでは求めていないよな……」という人にとっては、価格の高さばかり先に見えてしまう。
安すぎるモデルへ戻るのは嫌。でもハイエンドまではいらない。そんな空気にハマりそうなのが、シャープの「AQUOS sense10」。166gの軽量ボディーにRAM 8GBを搭載したSIMフリーモデルで、Amazonでは6万円台へと値下げされている。
①周囲がうるさくても、声がクリアに届く
「AQUOS sense10」に搭載されているAI「Vocalist」は、通話中の周囲の騒音を抑えながら、自分の声を相手へ届ける機能。駅前や店内など、人の声や雑音が多い場所でも会話しやすい。代理応答や不審な通話の検知・警告機能も備えている。
②影を気にせず、そのまま撮れる
カメラは、影を気にせず撮りやすい方向へ寄せた設計。AIが撮影を補助することで、「手の影が入る」「構図を決めにくい」といったスマホ撮影時の悩みを減らしている。
③動画も通話も、音がしっかり聞こえる
耳元側と口元側の両方にBOXスピーカーを搭載。低音を強めながら不要な振動を抑えており、動画やスピーカーホンの音も聞き取りやすい。体感音量は従来機比で約1.3倍、低音域の音圧も約2倍へと強化されている。
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