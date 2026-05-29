Amazonセール情報大紹介！ 第1649回
iPhoneにピタッと装着！ Apple純正MagSafeウォレットが18％オフ
2026年05月29日 21時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで18％オフ】
Apple「MagSafe対応iPhoneファインウーブンウォレット」をチェック！
Appleの「MagSafe対応iPhoneファインウーブンウォレット」がAmazonで割引対象。参考価格9,980円のところ、18％オフの8,137円で販売中。
5月27日よりAmazonでは割引セール「Amazonスマイル Sale」を実施しているが、本商品には「スマイル Sale」の記載はなし。以前よりの割引していたようだ。なお、8,137円で販売しているのは「ブラック」のみで、ネイビーは9000円、他の色は9980円なので注意したい。
スマホだけで身軽に出かけたい場面では、カード収納アクセサリーの使い勝手が重要になる。AppleのMagSafe対応iPhoneファインウーブンウォレットは、iPhone背面に装着できる純正ウォレットである。「探す」に対応しており、iPhoneから離れた際に最後に確認された場所を通知で確認できる点も特徴だ。
本製品はApple純正のファインウーブン素材を採用したモデルで、iPhoneの背面にマグネットで装着できる。最大3枚のカードを収納できるため、普段よく使うクレジットカードや身分証明書をまとめたい場面に向いている。
①純正ならでは。iPhoneと一体で使える
iPhoneやMagSafe対応ケースと組み合わせて使える設計。素材はファインウーブンで、マイクロツイル製のなめらかな質感。
②カード3枚をスマホと一緒に持ち歩ける
カードは最大3枚まで収納できる。クレジットカードや身分証などをまとめて持てるので、ちょっとした外出ならこれで足りる。マグネットでiPhoneの背面に装着できる。
③「探す」対応で、離れた場所も確認できる
「探す」に対応し、iPhoneから離れた場合でも最後に確認された場所を通知で確認できる。スマホとカードをまとめて持つ際に気になる紛失時も、位置を確認できるのは安心材料になる。
購入時は、対応するiPhoneやMagSafe対応ケースとの組み合わせを確認しておきたい。また、収納枚数は最大3枚であるため、複数のカードや現金をまとめて持ち歩く用途には向かない。必要最小限のカードをiPhoneと一緒に持ち歩きたい人向けのアクセサリーといえる。
なお、本製品は「探す」に対応しているが、AirTagのように常時位置を追跡する製品ではなく、iPhoneから離れた際に最後に確認された場所を通知で知らせる仕組みである。カード収納数や使い方を理解したうえで、iPhoneまわりをすっきりまとめたい人はチェックしておきたい製品だ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1978回
トピックス6万円切りでThinkPad X1 Carbon！第11世代Core i5搭載の整備済み品
-
第1961回
トピックスOfficeは買い切り派！「Home & Business 2024」がAmazonで6％オフ／スマイル Sale
-
第1818回
トピックス「自宅はやっぱり大画面PCが楽」ASUS 27型液晶一体型が15万円台
-
第1817回
トピックス【7000円台】イヤーカフ型なのに“音質から逃げない”SOUNDPEATS「Clip1」
-
第1816回
トピックス荷物を詰め込む40Lから、“取り出せる40L”へ。Inateck防水リュックサックが特価
-
第1815回
トピックスRyzen 7＋メモリ16GBで10万円切りのASUS「Vivobook 15」がAmazonで爆売れ中
-
第1814回
トピックス座椅子は邪魔、でもクッションだと首がつらい。頭まで支える「超薄型座椅子」が15%オフ
-
第1813回
トピックス「軽いけど狭い」に限界がきたら。16:10の15.3型液晶「LAVIE」が32％オフ
-
第1812回
トピックスエアコンが届かない場所へ“冷風を持ち込む”。工事不要の広電スポットクーラーが5万円台！
-
第1811回
トピックス17型ノートPCも着替えも入る！ 35L出張大容量リュックがAmazonセールで4997円
-
第1810回
トピックススマホに10万は出せない。でも安物には戻れない。AQUOS sense10が6万円台に値下げ
- この連載の一覧へ