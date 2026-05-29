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Amazonセール情報大紹介！ 第1649回

iPhoneにピタッと装着！ Apple純正MagSafeウォレットが18％オフ

2026年05月29日 21時30分更新

文● コガリ、金子　編集⚫︎ASCII

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価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで18％オフ】
Apple「MagSafe対応iPhoneファインウーブンウォレット」をチェック！

　Appleの「MagSafe対応iPhoneファインウーブンウォレット」がAmazonで割引対象。参考価格9,980円のところ、18％オフの8,137円で販売中。

　5月27日よりAmazonでは割引セール「Amazonスマイル Sale」を実施しているが、本商品には「スマイル Sale」の記載はなし。以前よりの割引していたようだ。なお、8,137円で販売しているのは「ブラック」のみで、ネイビーは9000円、他の色は9980円なので注意したい。

　スマホだけで身軽に出かけたい場面では、カード収納アクセサリーの使い勝手が重要になる。AppleのMagSafe対応iPhoneファインウーブンウォレットは、iPhone背面に装着できる純正ウォレットである。「探す」に対応しており、iPhoneから離れた際に最後に確認された場所を通知で確認できる点も特徴だ。

　本製品はApple純正のファインウーブン素材を採用したモデルで、iPhoneの背面にマグネットで装着できる。最大3枚のカードを収納できるため、普段よく使うクレジットカードや身分証明書をまとめたい場面に向いている。

アマゾンでApple「MagSafe対応iPhoneファインウーブンウォレット」を入手

①純正ならでは。iPhoneと一体で使える

　iPhoneやMagSafe対応ケースと組み合わせて使える設計。素材はファインウーブンで、マイクロツイル製のなめらかな質感。

②カード3枚をスマホと一緒に持ち歩ける

　カードは最大3枚まで収納できる。クレジットカードや身分証などをまとめて持てるので、ちょっとした外出ならこれで足りる。マグネットでiPhoneの背面に装着できる。

③「探す」対応で、離れた場所も確認できる

　「探す」に対応し、iPhoneから離れた場合でも最後に確認された場所を通知で確認できる。スマホとカードをまとめて持つ際に気になる紛失時も、位置を確認できるのは安心材料になる。

アマゾンでApple「MagSafe対応iPhoneファインウーブンウォレット」を入手
 

　購入時は、対応するiPhoneやMagSafe対応ケースとの組み合わせを確認しておきたい。また、収納枚数は最大3枚であるため、複数のカードや現金をまとめて持ち歩く用途には向かない。必要最小限のカードをiPhoneと一緒に持ち歩きたい人向けのアクセサリーといえる。

　なお、本製品は「探す」に対応しているが、AirTagのように常時位置を追跡する製品ではなく、iPhoneから離れた際に最後に確認された場所を通知で知らせる仕組みである。カード収納数や使い方を理解したうえで、iPhoneまわりをすっきりまとめたい人はチェックしておきたい製品だ。

・商品名：MagSafe対応iPhoneファインウーブンウォレット
・メーカー名：Apple

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