1万円切り！ Ankerの6-in-1充電ステーションがスマイル Sale

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonスマイル Sale】Anker Prime Charging Stationをチェック！

Ankerの「Anker Prime Charging Station (6-in-1, 140W) 」がAmazonスマイル Saleに。参考価格14,990円のところ、34％オフの9,900円で販売中。

スマホ、ノートPC、タブレット、イヤホンなど、充電が必要な機器が増えるほど、デスク周りのコンセントやUSB充電器は増えがちである。Anker Prime Charging Station (6-in-1, 140W)は、AC差込口とUSBポートをまとめた充電ステーションで、複数機器を1か所に集約しやすいのが特徴である。

USB-Cポートは最大140W出力に対応しており、対応するノートPCの充電にも使いやすい構成である。一方で、ワイヤレス充電機能やモバイルバッテリー機能は搭載していないため、持ち歩き用というよりはデスクやベッドサイドなどに据え置いて使う製品として考えると選びやすい。

①電源まわりを1台にまとめやすい

AC差込口×2、USB-C×2、USB-A×2を備えた6-in-1構成。ノートPC用充電器やスマホ用充電器を別々に並べるより、デスク上の充電環境を1ヵ所に寄せやすい。

②ノートPCまで含めて使いやすい140W対応

USB-Cは最大140W出力に対応。スマホ向け充電器では足りなくなってきた人でも、ノートPCまで含めた充電環境を作りやすい。ノートPCまでまとめて充電したい人には気になる構成だ。

③出力表示で“今の状態”を確認しやすい

前面ディスプレイでリアルタイムに出力を確認できる。複数機器を同時に充電していると、「今どれくらい使っているのか」が分かりにくくなるが、数字で見えるので状況を把握しやすい。

購入時に確認しておきたいのは、用途と設置場所である。本製品はAC差込口×2、USB-C×2、USB-A×2の6-in-1構成で、デスク周りの充電機器を減らしたい人に向いたモデルである。USB-Cは最大140W出力に対応するが、接続する機器やケーブル側も対応している必要がある。

また、商品ページには新モデルとして8-in-1／240Wモデルも表示されている。より多くのUSB-Cポートや高出力を求めるなら新モデルも比較対象になるが、価格を抑えて電源タップとUSB充電器をまとめたいなら、セール中の6-in-1モデルはチェックしておきたい選択肢である。