788円なら買い足しやすい！ UGREENの100W USB-Cケーブルがセール

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【Amazonスマイル Sale】UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W登場！

スマホアクセサリーブランド「UGREEN（ユーグリーン）」の「UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W」がAmazonスマイル Saleに登場、過去価格1,299円から39%オフの788円で販売中です。

USB-Cケーブルは、見た目が似ていても対応できる出力や用途に差が出やすいアクセサリーです。本製品は最大100WのUSB PD充電に対応しており、対応する充電器や端末と組み合わせることで、スマートフォンだけでなくタブレットやノートPCの充電にも使いやすい仕様です。一方で、ビデオ出力には対応していないため、外部ディスプレー接続用ではなく、充電やUSB 2.0相当のデータ転送向けとして選ぶのがポイントです。

過去1か月で5,000点以上も購入された人気アイテムです。UGREENストアで購入すると24ヶ月間保証サービスが付いています。

UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100Wの特徴

① 最大100Wの超高速充電

USB PD技術に対応し、最大100W（20V×5A）まで安全かつ安定して出力できます。PD充電を実現するために、デバイスとアダプタはPD機能をサポートする必要があります。100W、87W、61W、45W、30W、18Wの電力供給PD急速充電をサポートします。

※ビデオ出力をサポートしていません。

② 幅広い互換性

iPhone 17/16/15シリーズ、MacBook Pro、MacBook Air、iMac、ChromeBook Pixelなど、さまざまなUSB Type-Cデバイスに対応できます。スマホだけでなく、充電時間を短縮したい各種のタブレット、ノートPCなどの充電時間を大幅に減らせます。

購入時には、使いたい機器と充電器の両方がUSB PDに対応しているかを確認しておきたいところです。ケーブル単体が100Wに対応していても、充電器や端末側の仕様によって実際の充電速度は変わります。また、本製品は最大480Mbpsのデータ転送に対応するUSB 2.0仕様で、映像出力には非対応です。高出力充電用のケーブルを手頃にそろえたい人に向いた選択肢です。