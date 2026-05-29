Amazonセール情報大紹介！ 第1784回
【9％オフ】17型WQXGAで約1389g！ LG gram 17がAmazonスマイル Sale対象
2026年05月29日 15時00分更新
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【Amazonスマイル Sale】LG 17型ノートPC「LG gram 17（17Z90TL-GU98J）」をチェック！
LGの17型ノートPC「LG gram 17（17Z90TL-GU98J）」がAmazonスマイル Sale対象に。参考価格363,455円のところ、9％オフの329,800円で販売中。
17型ノートPCは、画面の広さを重視できる一方で、本体サイズや重量が気になりやすいジャンルである。LG gram 17は、17型WQXGAの大画面を備えながら約1389gに抑えている点が特徴で、据え置き中心の大画面ノートとは違い、持ち運びも視野に入れやすい構成である。
Core Ultra 9 288V、32GBメモリ、1TB SSDという仕様は、日常的なブラウザー作業やOffice作業だけでなく、複数アプリを並行して使う場面にも向いた内容である。ただし、メモリはオンボード仕様で増設・換装ができないため、購入時点で32GB構成を選ぶ意味は大きいモデルである。
17型WQXGAで、作業画面が広い
17型WQXGAディスプレイを搭載。ブラウザやExcel、チャットを並べても窮屈になりにくく、外出先でも広い画面で作業しやすい。16:10比率で縦方向にも余裕があり、長文や表も見やすい構成だ。
約1.3kg台。持ち歩きやすい
17型ノートPCとしてはかなり軽い約1.3kg台を実現。薄さ約16.8mmのスリム設計で、カバンへ入れて持ち運びやすい。大画面ノートは重いから避けていた人でも、選択肢に入るようなサイズ感になっている。
Core Ultra 9と32GB
Core Ultra 9 288Vと32GBメモリを搭載したハイエンド構成。ブラウザを大量に開きながらの作業や画像編集、複数アプリの同時利用もしやすい。Thunderbolt 4やHDMI、USB-Aも備え、周辺機器も多数繋げる。
製品スペック
【CPU】Core Ultra 9 288V
【メモリ】32GB
【ストレージ】1TB SSD
【ディスプレイ】17型 WQXGA（2560×1600）
【重量】約1389g
【バッテリー駆動時間】最大21.5時間
【端子】Thunderbolt 4×2、USB-A×2、HDMI
購入前に確認しておきたいのは、バッテリー駆動時間の表記である。商品ページでは動画再生時約14.5時間、アイドル時約21.5時間とされており、使い方によって駆動時間は変わる。長時間の外出で使う場合は、作業内容や画面輝度によって余裕を見ておきたいところである。
また、WQXGAで約1389gという軽さは大きな魅力だが、フットプリント自体は17型サイズである。普段使っているバッグに入るか、持ち運ぶ環境に合うかは確認しておきたいポイントだ。大画面、軽量、AI PC対応をまとめて重視するなら、セール価格のうちに検討しやすい1台である。
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