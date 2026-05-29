このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第1784回

【9％オフ】17型WQXGAで約1389g！ LG gram 17がAmazonスマイル Sale対象

2026年05月29日 15時00分更新

文● コガリ、金子　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

【超軽量×17インチ】LG gram 17/超軽量（1389g）/最大21.5h駆動/AI PC､Copilot+ PC､gram AI/Core Ultra 9 288V(シリーズ2)/メモリ 32GB/SSD 1TB/17型 IPS液晶 WQXGA(2560×1600) アンチグレア DCI-P3 99%/指紋認証/Windows 11 Home/ノートパソコン 17Z90TL-GU98J

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonスマイル Sale】LG 17型ノートPC「LG gram 17（17Z90TL-GU98J）」をチェック！

　LGの17型ノートPC「LG gram 17（17Z90TL-GU98J）」がAmazonスマイル Sale対象に。参考価格363,455円のところ、9％オフの329,800円で販売中。

　17型ノートPCは、画面の広さを重視できる一方で、本体サイズや重量が気になりやすいジャンルである。LG gram 17は、17型WQXGAの大画面を備えながら約1389gに抑えている点が特徴で、据え置き中心の大画面ノートとは違い、持ち運びも視野に入れやすい構成である。

　Core Ultra 9 288V、32GBメモリ、1TB SSDという仕様は、日常的なブラウザー作業やOffice作業だけでなく、複数アプリを並行して使う場面にも向いた内容である。ただし、メモリはオンボード仕様で増設・換装ができないため、購入時点で32GB構成を選ぶ意味は大きいモデルである。

アマゾンでLG 17型ノートPC「LG gram 17（17Z90TL-GU98J）」を入手

17型WQXGAで、作業画面が広い

　17型WQXGAディスプレイを搭載。ブラウザやExcel、チャットを並べても窮屈になりにくく、外出先でも広い画面で作業しやすい。16:10比率で縦方向にも余裕があり、長文や表も見やすい構成だ。

約1.3kg台。持ち歩きやすい

　17型ノートPCとしてはかなり軽い約1.3kg台を実現。薄さ約16.8mmのスリム設計で、カバンへ入れて持ち運びやすい。大画面ノートは重いから避けていた人でも、選択肢に入るようなサイズ感になっている。

Core Ultra 9と32GB

　Core Ultra 9 288Vと32GBメモリを搭載したハイエンド構成。ブラウザを大量に開きながらの作業や画像編集、複数アプリの同時利用もしやすい。Thunderbolt 4やHDMI、USB-Aも備え、周辺機器も多数繋げる。

製品スペック

【CPU】Core Ultra 9 288V

【メモリ】32GB

【ストレージ】1TB SSD

【ディスプレイ】17型 WQXGA（2560×1600）

【重量】約1389g

【バッテリー駆動時間】最大21.5時間

【端子】Thunderbolt 4×2、USB-A×2、HDMI

アマゾンでLG 17型ノートPC「LG gram 17（17Z90TL-GU98J）」を入手
 

　購入前に確認しておきたいのは、バッテリー駆動時間の表記である。商品ページでは動画再生時約14.5時間、アイドル時約21.5時間とされており、使い方によって駆動時間は変わる。長時間の外出で使う場合は、作業内容や画面輝度によって余裕を見ておきたいところである。

　また、WQXGAで約1389gという軽さは大きな魅力だが、フットプリント自体は17型サイズである。普段使っているバッグに入るか、持ち運ぶ環境に合うかは確認しておきたいポイントだ。大画面、軽量、AI PC対応をまとめて重視するなら、セール価格のうちに検討しやすい1台である。

・商品名：LG gram 17（17Z90TL-GU98J）
・メーカー名：LG

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、日本語キーボード、Touch ID - シルバー
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、日本語キーボード、Touch ID - シルバー
￥176,566
2
【整備済み品】富士通 ARROWS Tab V727/V 12.3型 WUXGA+ タブレットPC Windows11 Pro MS Office H&B 2019 第7世代 Core m3-7Y30 メモリ4GB SSD128GB LTE対応 無線LAN Webカメラ タッチペン付属 USB-C HDMI 初期設定済み 中古パソコン
【整備済み品】富士通 ARROWS Tab V727/V 12.3型 WUXGA+ タブレットPC Windows11 Pro MS Office H&B 2019 第7世代 Core m3-7Y30 メモリ4GB SSD128GB LTE対応 無線LAN Webカメラ タッチペン付属 USB-C HDMI 初期設定済み 中古パソコン
￥9,999
3
NEC LAVIE 国内生産 ノートパソコン 25夏 N15Slim 15.3 型 AMD Ryzen™ 5 7535HS メモリ16GB SSD512GB MS Office 2024搭載 Windows11 バッテリー駆動14.6時間 重量1.6kg ルナグレー
NEC LAVIE 国内生産 ノートパソコン 25夏 N15Slim 15.3 型 AMD Ryzen™ 5 7535HS メモリ16GB SSD512GB MS Office 2024搭載 Windows11 バッテリー駆動14.6時間 重量1.6kg ルナグレー
￥119,800
4
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUW
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUW
￥98,800
5
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
￥37,810

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,525
2
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
￥1,390
3
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,690
4
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥640
5
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
￥1,080
6
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
7
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
￥5,680
8
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール ワイヤレスマウス 無線 マウス M185CG 小型 電池寿命最大12ケ月 M185 グレー 国内正規品
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール ワイヤレスマウス 無線 マウス M185CG 小型 電池寿命最大12ケ月 M185 グレー 国内正規品
￥999
9
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
￥1,358
10
キヤノン Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
キヤノン Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
￥5,645

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン