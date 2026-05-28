防水もFeliCaも望遠もある！ モトローラ「edge 60 pro」が6万円台

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【Amazonで割引中】モトローラ SIMフリースマホ「edge 60 pro」をチェック！

モトローラの「edge 60 pro」がAmazonで割引対象。参考価格79,800円のところ、22％オフの62,626円で販売中。

スマホの価格が10万円を超えるのが当たり前になった。だからといって安いモデルへ逃げると、今度は「望遠レンズがない」「防水が弱い」「おサイフ非対応」と、どこかで必ず妥協を迫られる。

モトローラの「edge 60 pro」は、“削られた感”がかなり薄い1台だ。防水・FeliCa・3倍望遠、さらに125W急速充電まで網羅して6万円台。この価格帯で、欲しい機能をまとめて押さえたSIMフリースマホ。

6万円台のSIMフリースマホを選ぶ際は、価格だけでなく、日常利用で妥協しやすい機能がどこまで入っているかも確認したい。Motorola edge 60 proは、12GBメモリーと256GBストレージを備えたモデルで、6.7型のpOLEDディスプレイや5,000mAhバッテリー、IP68/IP69防水防塵、NFC/FeliCaなどを搭載する。

また、nanoSIM/eSIM対応で、docomo、au、SoftBank、楽天モバイル、国内MVNOに対応するとされている点もポイントだ。一方で、保証については正規販売代理店などから購入した新品端末が対象とされているため、購入時には販売元や保証条件を確認しておきたい。

125W急速充電

5,000mAhバッテリーを搭載しつつ、125W急速充電にも対応。朝に充電し忘れていても短時間で回復でき、外出前でも一気に充電しやすい。バッテリー残量を気にしながら使うストレスを減らせる1台だ。

防水・FeliCa対応

IP68/IP69防水防塵やFeliCaへ対応。雨の日やキッチン周りでも使いやすく、コンビニや駅ではスマホ決済もそのまま使える。SIMフリースマホでも、普段使いしやすい機能をしっかり押さえている。

3倍望遠＋120Hz OLED

3倍光学望遠カメラを搭載し、遠くの被写体も寄って撮影しやすい。約6.7型の120Hz対応pOLEDディスプレイも備えており、SNSや動画視聴も滑らか。写真も映像も、しっかり楽しみたい人と相性がいい。

スマートフォンは毎日使うものだけに、価格だけで飛びつかず、対応バンド、SIM仕様、FeliCa対応、防水防塵、保証条件まで確認して選びたい。とくに本商品は、販売元がAmazon本体ではなく出品者発送となっているため、購入前に販売元、在庫状況、配送予定日をチェックしておくと安心だ。

参考価格79,800円に対して、Amazonでは62,626円で販売されており、価格面のインパクトは大きい。防水防塵やFeliCa、望遠カメラを備えたSIMフリースマホを探しているなら、セール期間中に候補へ入れておきたい1台である。