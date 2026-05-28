Amazonセール情報大紹介！ 第1773回
防水もFeliCaも望遠もある！ モトローラ「edge 60 pro」が6万円台
2026年05月28日 13時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】モトローラ SIMフリースマホ「edge 60 pro」をチェック！
モトローラの「edge 60 pro」がAmazonで割引対象。参考価格79,800円のところ、22％オフの62,626円で販売中。
スマホの価格が10万円を超えるのが当たり前になった。だからといって安いモデルへ逃げると、今度は「望遠レンズがない」「防水が弱い」「おサイフ非対応」と、どこかで必ず妥協を迫られる。
モトローラの「edge 60 pro」は、“削られた感”がかなり薄い1台だ。防水・FeliCa・3倍望遠、さらに125W急速充電まで網羅して6万円台。この価格帯で、欲しい機能をまとめて押さえたSIMフリースマホ。
6万円台のSIMフリースマホを選ぶ際は、価格だけでなく、日常利用で妥協しやすい機能がどこまで入っているかも確認したい。Motorola edge 60 proは、12GBメモリーと256GBストレージを備えたモデルで、6.7型のpOLEDディスプレイや5,000mAhバッテリー、IP68/IP69防水防塵、NFC/FeliCaなどを搭載する。
また、nanoSIM/eSIM対応で、docomo、au、SoftBank、楽天モバイル、国内MVNOに対応するとされている点もポイントだ。一方で、保証については正規販売代理店などから購入した新品端末が対象とされているため、購入時には販売元や保証条件を確認しておきたい。
125W急速充電
5,000mAhバッテリーを搭載しつつ、125W急速充電にも対応。朝に充電し忘れていても短時間で回復でき、外出前でも一気に充電しやすい。バッテリー残量を気にしながら使うストレスを減らせる1台だ。
防水・FeliCa対応
IP68/IP69防水防塵やFeliCaへ対応。雨の日やキッチン周りでも使いやすく、コンビニや駅ではスマホ決済もそのまま使える。SIMフリースマホでも、普段使いしやすい機能をしっかり押さえている。
3倍望遠＋120Hz OLED
3倍光学望遠カメラを搭載し、遠くの被写体も寄って撮影しやすい。約6.7型の120Hz対応pOLEDディスプレイも備えており、SNSや動画視聴も滑らか。写真も映像も、しっかり楽しみたい人と相性がいい。
スマートフォンは毎日使うものだけに、価格だけで飛びつかず、対応バンド、SIM仕様、FeliCa対応、防水防塵、保証条件まで確認して選びたい。とくに本商品は、販売元がAmazon本体ではなく出品者発送となっているため、購入前に販売元、在庫状況、配送予定日をチェックしておくと安心だ。
参考価格79,800円に対して、Amazonでは62,626円で販売されており、価格面のインパクトは大きい。防水防塵やFeliCa、望遠カメラを備えたSIMフリースマホを探しているなら、セール期間中に候補へ入れておきたい1台である。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1978回
トピックス6万円切りでThinkPad X1 Carbon！第11世代Core i5搭載の整備済み品
-
第1961回
トピックスOfficeは買い切り派！「Home & Business 2024」がAmazonで6％オフ／スマイル Sale
-
第1810回
トピックススマホに10万は出せない。でも安物には戻れない。AQUOS sense10が6万円台に値下げ
-
第1809回
トピックス「テプラ出すの面倒」が消える！ 手のひらサイズのスマホ対応機が特価5535円に
-
第1808回
トピックスここまで積む？ 56V＋4万5000mAhの“全部入り”空調作業服がスマイルsaleで1万1979円
-
第1807回
トピックス約8mm厚なのに冷却ファン＋7000mAh。ほぼ9万円のゲーミングスマホ「REDMAGIC 11 Air」
-
第1806回
トピックスタッチパッド＆左右ボタン付き。iPhone/iPad向け極小BTキーボードが4000円切り
-
第1805回
トピックス【メモリ16GB】HPの万能15.6型ノートPCがタイムセール中【薄型軽量】
-
第1804回
トピックス仕事用PC、変に冒険したくない。国内生産・3年保証の14型モバイルノートが11万円切り
-
第1802回
トピックス動画も雑誌も見やすい。12.1型＋4スピーカーのLenovoタブが4万円台
-
第1801回
トピックスPCを“前から”サッと出せる！ ACEの機内持ち込み可キャリーケースが40％オフ
- この連載の一覧へ