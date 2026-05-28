Amazonセール情報大紹介！ 第1809回
「テプラ出すの面倒」が消える！ 手のひらサイズのスマホ対応機が特価5535円に
2026年05月28日 08時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】キングジム スマホ専用ラベルプリンター「テプラ Lite LR30」をチェック！
キングジムのスマホ専用ラベルプリンター「テプラ Lite LR30」がAmazonタイムセール対象。参考価格8250円のところ、33％オフの5535円で販売中。
充電器やケーブルが増えすぎて、「これ何用だっけ？」と思うこともしばしば。ラベルを貼れば解決する。でも、普通のテプラって、出すのが地味に面倒で続かない。
キングジムの「テプラ」Lite LR30は、そんな“ラベル作るまでが億劫問題”をかなり軽くした1台。手のひらサイズかつ、スマホ操作でラベルを作れる。整理整頓が“腰を据えてやる作業”ではなく、思いついた時に“その場で片付く作業”に変わるだろう。
①手のひらサイズだから、“出すの面倒”が減る
昔のテプラって、「使う時だけ出す道具」だった。でもLR30はかなり小さい。机の端や棚へ置きっぱなしでも邪魔になりにくく、「ラベル貼りたい」と思った時にすぐ触れる。単4電池で動くので、使うたびに充電ケーブルを探さなくていい。
②スマホから、その場でラベルを作れる
スマホとBluetooth接続して、そのままラベルを印刷できる。わざわざ机へ座って整理整頓モードへ入らなくていい。充電器やUSBケーブルを見つけた瞬間、その場で名前を付けて終わらせやすい。
③専用テープが低コスト
LR30は感熱式の「テプラ」Lite専用テープを採用。専用テープも比較的手頃で、充電器や収納ケースにも“とりあえず貼る”がしやすい。柄入りテープもあり、事務用品っぽくなりすぎない。
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