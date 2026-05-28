これは“買い”寄りでは？ ASUSのRadeon RX 9070 XTが11万円台、16GB VRAMの安心感がデカい

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最近のビデオカード、性能は上がっているのですが、ネックとなるのはやはり価格。そんな中で、ASUSのRadeon RX 9070 XT搭載モデルが11万円台まで下がっているとなると、ちょっと話が変わってきます。高性能GPUが欲しいけれど、なるべく“現実的な価格”で狙いたい人には注目です。

ASUSのビデオカード「TUF-RX9070XT-O16G-GAMING」は、AMD Radeon RX 9070 XTを搭載したビデオカードです。ビデオメモリーは16GB GDDR6で、WQHDはもちろん、設定次第では4Kゲーミングも視野に入るクラスのモデル。

最新ゲームを高画質で遊びたい人や、長く使えるミドルハイ～ハイエンド級のGPUを探している人に向いた製品です。Amazonでは参考価格が176,125円でしたが、スマイルSaleで34%OFFの116,545円となっています。

TUF Gamingシリーズらしく、冷却性能や耐久性を意識した大型クーラーを搭載しているのがポイント。本体サイズはかなり大きめなので、ケース内のスペース確認は必須ですが、そのぶん高負荷時の安定動作にも期待できます。HDMIやDisplayPortも備えており、高リフレッシュレートのゲーミングモニターと組み合わせたい人にも使いやすい構成です。

16GB VRAMで高画質ゲームに強い

ビデオメモリーは16GB GDDR6を搭載。WQHD解像度で高画質設定を狙いたい人はもちろん、4Kゲーミングを試したい人にも頼もしい容量です。最近の重量級タイトルでも、VRAMに余裕があるのは大きな安心材料になるでしょう。

TUF Gamingらしい大型クーラー

ASUSのTUF Gamingシリーズらしく、冷却性と安定性を意識した大型クーラーを採用しています。サイズは大きめなのでケースとの相性確認は必要ですが、高性能GPUをしっかり冷やしたい人にはうれしい設計です。

11万円台なら“買い”を検討しやすい

Radeon RX 9070 XT搭載カードとして、11万円台まで下がっているなら注目度は高めといえます。最安値だけを追えばほかの選択肢もありますが、ASUS製TUF Gamingモデルという安心感を含めて考えると、セール価格込みで十分に魅力的な1枚ではないでしょうか。

まとめ：16GB VRAMでWQHD～4Kゲームを狙うなら！

参考価格：176,125円

現在の価格：116,545円［34%OFF］

「TUF-RX9070XT-O16G-GAMING」の魅力は、なんといっても“価格がこなれてきた高性能GPU”であることです。

Radeon RX 9070 XTは、WQHD～4Kクラスのゲーム環境を狙える性能を持ちながら、16GBのVRAMも備えています。最近のゲームは画質設定を上げるとメモリー使用量も増えがちなので、16GBという余裕はかなり心強いところです。

発売時の価格を考えると、今回のセール価格はだいぶ現実味が出てきた印象。純粋にゲーム性能と価格のバランスを見て、「11万円台で高性能なグラボが欲しい」という人にはかなりアリでしょう。PCゲーム環境を一気に強化したい人にとって、買ってもいいかも……と思わせる1枚です。