Amazonセール情報大紹介！ 第1778回
13.3型で970gが14万円台に！HDMIもUSB-Aも残した軽量ノート、HP「OmniBook 7 Aero 13-bg」がAmazonで安い
2026年05月27日 21時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】HP ノートパソコン「OmniBook 7 Aero 13-bg（BF8H3PA-AAAA）」をチェック！
HPのノートパソコン「OmniBook 7 Aero 13-bg（BF8H3PA-AAAA）」がAmazonで割引対象。参考価格184,800円のところ、クーポン利用で144,800円に。
モバイルノートPCを選ぶとき、軽さだけを優先すると端子類が少なくなり、結局アダプターを持ち歩くことになりがち。OmniBook 7 Aero 13-bgは約970gの軽量ボディながら、HDMIやUSB Type-Aを備えている点が特徴。13.3型の非光沢IPS液晶、Ryzen AI 5 340、16GBメモリ、512GB SSDを搭載し、持ち運びやすさと日常作業の使い勝手を両立した構成だ。
約970gで、持ち歩きがラク
約970gの軽量ボディを採用。毎日PCを持ち歩くなら、数百g軽くなるだけでもかなり違う。13.3型でカフェの小さい机にも収まり、通勤・通学用途とも相性がいい。
HDMIもUSB-Aもある
HDMIに加え、USB-A端子も2基搭載。会議室のディスプレイ接続やUSBメモリ利用でも、そのまま挿せる。軽量ノートPCで増えがちな“全部USB Type-C”構成ではないのもポイントだ。
非光沢IPS液晶と16GBメモリ
13.3型WUXGA非光沢IPSディスプレイを採用。照明や外光の映り込みを抑える非光沢IPS液晶で、カフェやオフィスでも画面を見やすい。16GBメモリや512GB SSDも備え、ブラウザを複数開きながら作業する用途にも向く。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen AI 5 340
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレイ】13.3型 WUXGA 非光沢IPS
【端子】USB Type-A×2 / USB Type-C×2 / HDMI 2.1
【重量】約970g
【OS】Windows 11 Home
購入時に確認したいのは、Officeソフトが付属しない構成である点。また、Amazon上では表示価格169,800円に対し、クーポン適用後価格が144,800円となっているため、購入画面でクーポンが適用されているか確認を。軽量モバイルノートとして端子構成やバッテリー駆動時間、保証内容まで含めて比較すると、用途に合うか判断しやすいだろう。
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