Amazonセール情報大紹介！ 第1794回
SIMフリーで使える8.8型タブ、2.5K/90Hzで3万円台は濃い／PHILIPS「T7250」
2026年05月28日 08時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonスマイル Sale】PHILIPS 8.8型タブレット「T7250」をチェック！
PHILIPSの8.8型タブレット「T7250」が5月27日開始のAmazonスマイル Sale対象に。参考価格46,980円のところ、25％オフの35,321円で販売中（ただし、5月24日時点も同価格）
8インチ台のAndroidタブレットは、価格を抑えたモデルが多い一方で、解像度や処理性能、通信機能のどこかを割り切る製品も少なくない。T7250は8.8インチの2.5K表示、90Hzリフレッシュレート、4G LTE対応をまとめて備える点が特徴だ。電子書籍や動画視聴を中心に、外出先でも使いやすい小型タブレットを探している人はチェックしておきたい。
2.5K/90Hzで“安タブ感”が薄い
8.8型で2560×1600表示に対応し、90Hzリフレッシュレートも搭載。漫画の文字や縦スクロールが見やすく、90Hz対応なので操作も滑らか。Widevine L1対応なので、NetflixやPrime Videoを高画質で見やすいのも特徴だ。
4G LTE対応だから、Wi-FiなしでもOK
4G LTE通信に対応しており、SIMを入れれば外でもそのまま通信できる。8.8型の小型サイズなので、通勤中やカフェでも扱いやすい。GPSや顔認証も搭載しており、“持ち歩くタブレット”としてかなり相性がいい。
128GB＋1TB拡張対応で、漫画や動画を入れやすい
Helio G100と8GB物理メモリ＋16GB仮想メモリを搭載し、動画視聴やブラウジング、電子書籍用途なら十分使いやすい。128GBストレージに加え、microSDで最大1TBまで拡張可能。6300mAhバッテリーやPD18W充電対応も備える。
購入前に確認しておきたいのは、4G LTE利用時の対応バンドや契約SIMとの相性だ。また、メモリ表記は8GB物理メモリに仮想メモリを加えた24GB構成である点も押さえておきたい。とはいえ、2.5K表示や90Hz、Widevine L1対応、6300mAhバッテリーなどを備えた8.8インチ機としては、セール価格なら検討しやすい1台といえる。
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