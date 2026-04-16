FinePixからXシリーズへ。富士フイルムのコンデジ30年史を「懐かしの猫写真」で振り返る

気まぐれに挿入される30周年シリーズ第3弾は、富士フイルム。富士フイルムの場合、ちょっとややこしくて、世界初の「画像をメモリーカードにデジタル記録するフルデジタルのカメラ」を開発したのは富士フイルムだし、1995年には「DS-220」も投入しているのだが、「モニター搭載のコンパクトデジタルカメラ」という意味では、1996年の「DS-7」が初となるのだ。そこからが本格参入ということで、DS-7から30周年なのである。

そのDS-7で、1996年に撮った猫写真が出てきたのでここに。35万画素しかないので、そのままではちょいと画像が小さすぎる。なので、Adobeの生成AIを使ってアップスケールしたものを用意してみた。そこはちょっとご容赦を。

その後、「CLIP-IT」という愛称が付けられたが数年で終わり、1998年に縦型の斬新なスタイルで「FinePix 700」が登場する。富士フイルムといえばこれ、って感じのFinePixシリーズの始まりだ。

冒頭写真は「FinePix F601」で撮った塀の上の猫。スーパーCCDハニカムという独自配列のイメージセンサーを用い、FinePix 700を受け継いだ縦型デザインでなかなかかっこよかった。

FinePix Sシリーズは「ネオ一眼」と名づけられたEVFを搭載し、一眼レフっぽいデザインの高倍率ズームカメラ。

「FinePix S5000」で撮った中から、多摩川の河原で撮った2匹の猫を。多摩川サイクリングロードを上流に向かって走っていったとき、国立市あたりでふと出会った猫だ。階段の下からひょこっと顔を出したチャトラと、そーっと目だけ見せてるサビネコ。

そして2005年に当時としては画期的な1台が誕生する。「FinePix F10」である。それまでのコンパクトデジカメって高感度に弱く……つまり暗所が苦手で、「暗いときはフラッシュを光らせよう」が基本だった。フィルムコンパクトカメラと同じですな。

でもF10はそこに対して、高感度に強い新型センサーを搭載してきたのだ。プレスリリースには「超高感度デジタルカメラ」と書いてあったほど。今のカメラやスマホには比ぶべくもないレベルなのだけど、当時としては画期的だったのである。

これなら、夜の猫も撮れるかも！ と撮ったのがこちら。駅前の通りで、居酒屋の前に猫が何匹かいるなと思ったら、お店の人がときどき余り物をあげていたようで、それを狙ってぐいっと背を伸ばした猫が可愛い。

今は不用意に餌をあげたりすると問題になるし、人間用の食べ物をあげるなんて……って話になるけれども、まあ20年前の話なのでご容赦を。

暗所に強い！ 画期的だった「FinePix F10」の衝撃

FinePix F10で撮った猫写真はいっぱいあった。夜じゃなくてもシャッタースピードを上げられるので猫を撮りやすかったのだな。

翌2006年にはさらに感度を上げた「FinePix F31fd」が誕生する。それで撮った猫写真を探していたら、面白いものが見つかったのでここでお蔵出し。

猫が膝の上に乗っかってくつろいでるのだけど、彼の手には何やら紙が。これ、雑誌のレイアウト用紙。とあるパソコン誌から猫撮影の記事を依頼されたとき、じゃあ猫がいる公園があるのでそこのあずまやで打ち合わせ、ということになったのである。そしたら、人なつこい猫が編集者の膝に乗ってくつろいでしまったのだ。猫を膝に乗せたまま打ち合わせがはじまったのだった。

富士フイルムの独自イメージセンサー路線は続き、スーパーCCDハニカム EXRが登場。高画素モードと高感度モード（この場合は画像サイズが小さくなる）を切り換えて使えるなどさらに進化した。

やがて、FinePixもCCDからCMOSセンサーへと移行するも、コンパクトデジカメ市場の縮小傾向にともない、2013年の「FinePix F900EXR」が事実上最後のモデルとなる（防水モデルはその後も続いたけどね）。

2011年には今につながるXシリーズが誕生する。APS-Cサイズセンサーを搭載した単焦点レンズのX100シリーズは現役だけど、当時は2/3型センサー+ズームレンズのX10もあり、それがなかなかコンパクトで高画質でよかったのだ。

個人的には第2弾の「X20」が好きだった。ズームレンズがマニュアルで、指でくいっと回してズーミングするのが気持ちよかったのだ。

今につながるXシリーズ。名機「X20」復活への想い

このシリーズも2014年に出た「X30」が最後となった。多摩川の河原なのだけど、手作りっぽい小さなほこらがあり、その前で猫がくつろいでいたのだ。今は猫もほこらもなくなったけれども、味わい深いよい空間でありました。

最後はネオ一眼タイプの「X-S1」。高倍率ズームレンズとしては大きめの2/3型センサーで画質もよかったのだ。

FinePixシリーズは事実上終了したけれども、XシリーズはX100が、さらに2025年はX-halfというユニークなカメラも登場するなど現役のシリーズであるからして、X20やX30あたりのズームレンズ搭載コンパクトもリニューアルして再登場とかしないかな。しないだろうなあ。

もし復活するなら、X20をベースにして欲しいと勝手に思っております。

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