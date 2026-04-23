荻窪圭の“這いつくばって猫に近づけ” 第969回
スマホ登場前の名機たち！ オリンパスのコンデジで撮った「エモすぎる猫写真」を振り返る
2026年04月23日 12時00分更新
30周年シリーズ、まだちょっと続きます。
カシオが「QV-10」を出したあと、いち早く追従して初期のデジカメ界をひっぱったのが富士フイルムとオリンパスだったといって過言じゃないのである。
すでにオリンパスはカメラを手がけてない（オリンパス光学から映像部門などが切り離されてOMDSという会社になってる）ので30周年といわれてもな、という感もあるけどその実績はなかなかあなどれない。
CAMEDIAブランドで「C-800L」や「400L」（両者の違いは画素数）を投入し、続いてズームレンズを搭載して光学ファインダーも持っている「C-1400L」というユニークな製品も開発。これ、光学ファインダーを持っており、構造的にはレンズ一体型のデジタル一眼レフだったのだ。
ただ、その頃の写真を探ったけど、いい感じで撮れてる外猫の写真がなかったので今回は割愛。
最初のオリンパスコンデジは2000年の「C-2100UZ」から。UZはウルトラズームの略で、手ブレ補正を早い時期に搭載し10倍ズームレンズを搭載したモデルで、当時としてはかなりイケてたのだ。これでずいぶん猫を撮らせて貰った。その中からお寺で水をこっそり飲んでいる猫。
この頃は他社もそうだったけど、比較的廉価でスタンダードなモデルと、本格的な撮影機能を持つハイエンドなモデルの2本が動いてて、オリンパスのハイエンド機は1999年の「C-2000 ZOOM」をはじめとする「4桁数字」シリーズ。その中から2003年の「C-5050Z」と行こう。
暑い夏の日、道路の真ん中にごろんとくつろいでた黒……というより薄墨色の猫。
ただ、2000年代後半はちょっと迷走気味だった。各社ともそうだったけど、ラインナップがどんどん広がり、年に何回も新製品発表をするレベルだったのだ。そして、CAMEDIAという名も徐々に使われなくなっていく。
その中でオリンパスらしさを打ち出したのが、生活防水を取り入れたμシリーズだ。のちにTOUGHシリーズに進化し、今でも現役というロングセラーシリーズとなっている。現在、OMDS唯一のコンパクトデジカメだ。
と、ここまで駆け足で来たのは、オリンパスのすぐれたコンパクトデジカメがこのあとに出てくるからだ。
まずは2011年登場の「XZ-1」である。シンプルで四角いボディーに明るいレンズと高画質。そして同社のミラーレス一眼 PENが搭載して話題となった「アートフィルター」搭載。これはデザインも性能も良かった。このクラスとしては基本性能がすごく高くて操作系の感触も良くて気持ちよく使えたのだ。
後継機の「XZ-2」は当時一番よく使ったコンパクトデジカメかもしれない。これで撮った猫写真が大量に出てきたから。
続いて膝猫を撫でてるの図。結構近くまでフォーカスが合うので便利に使わせてもらった。
当時としては暗所に強いうえにレンズも明るかったので、夕暮れの車の下に隠れてた猫も。
そして、スマホの登場でコンパクトデジカメ市場が下降線を辿る2013年、オリンパスからもうひとつの名機が誕生する。ミニOM-Dといっていいくらい、デジタル一眼っぽいデザインの「STYLUS 1」だ。OMミニって名前で売り出してもよかったのにと思うくらい。
これ、28-300mm相当でありながら、全域F2.8という優れた高倍率ズームレンズを持ってるわ、当時としてはファインダーは見やすいわ、写りはしっかりしてるわで、高望みしなければ今でも現役で使えるレベルなのである。当時、一番よく持ち歩いたカメラだったかもしれない。
これと、その後継機のSTYLUS 1sで撮った猫写真がものすごくたくさんあるので、その中からピックアップしてみた。
冒頭写真は多摩川の河原で撮った日サビネコとロマンスカー。ロマンスカーがいい位置に入るよう這いつくばって（というか、モニターがチルトするのでその必要もなかったのだが）タイミングを待っていたら、ちょうどいい瞬間に猫が舌をぺろっとだしてくれたというお気に入りの1枚。
望遠に強くてかなり寄れるので顔のアップも撮りやすかった。
そして、以前もこの連載で使ったけど、これは欠かせないよなってことで、雪の中歩いてくるミケ。
雪が降った翌日、今日なら雪と猫を撮れるかも、と自転車を飛ばしたらちょうど雪の上を歩いてきてくれたのだ。
残念ながらXZシリーズは2013年のXZ-10で、STYLUS 1も2014年のSTYLUS 1sで終了し、残るは防水防塵防滴耐衝撃のタフシリーズだけとなった。コンパクトデジカメ市場が急激にシュリンクする中での発売だったので知らない人もいるかと思うけど、STYLUS 1は名機だったのである。
■Amazon.co.jpで購入
-
古地図と地形図で発見!鎌倉街道伝承を歩く荻窪 圭山川出版社
■Amazon.co.jpで購入
-
東京「多叉路」散歩 交差点に古道の名残をさぐる荻窪 圭淡交社
■Amazon.co.jpで購入
-
古地図と地形図で楽しむ 東京の神社 (知恵の森文庫)荻窪 圭光文社
筆者紹介─荻窪 圭
老舗のデジタル系フリーライター兼猫カメラマン。今はカメラやスマホ関連が中心で毎月何かしらのデジカメをレビューするかたわら、趣味が高じて自転車の記事や古地図を使った街歩きのガイド、歴史散歩本の執筆も手がける。単行本は『ともかくもっとカッコイイ写真が撮りたい！』(MdN。共著)、『デジタル一眼レフカメラが上手くなる本』(翔泳社。共著)、『古地図と地形図で楽しむ東京の神社』(光文社 知恵の森文庫)、『東京「多叉路」散歩』(淡交社)、『古地図と地形図で発見！ 鎌倉街道伝承を歩く』(山川出版社)など多数。Instagramのアカウントは ogikubokeiで、主にiPhoneで撮った猫写真を上げている。Twitterアカウント @ogikubokei。ブログは http://ogikubokei.blogspot.com/
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第968回
デジカメFinePixからXシリーズへ。富士フイルムのコンデジ30年史を「懐かしの猫写真」で振り返る
-
第967回
デジカメ警戒心の強い猫も油断する!? 約53gの超小型カメラ「insta360 GO Ultra」で撮る猫の素顔
-
第966回
デジカメもうデジカメはいらない？ シャオミのLeitzphoneが魅せる極上の猫スナップ
-
第965回
デジカメiPhone派も嫉妬する「猫撮り最強スマホ」Xiaomi 17 Ultraでジャンプもじゃれ合いもピタッと止まる！
-
第964回
デジカメスマホ前夜の熱気と思い出 ソニー「サイバーショット」が切り取った平成〜令和の猫たち
-
第963回
デジカメ祝・キヤノン「PowerShot」30周年！ ともに歩んだ30年、ファインダー越しの猫たち
-
第962回
デジカメコダック「Charmera」で撮る猫写真がエモすぎる！ 指先サイズで猫も警戒ゼロ
-
第961回
デジカメ動画版チェキで撮る「時をかける猫」 うちの猫が昭和にタイムスリップ!?
-
第960回
デジカメあなたはどっち派？ 猫のあご乗せvs前足ちょこん、それぞれの可愛さを過去写真で徹底比較
-
第959回
デジカメシネマカメラで撮る、冬の日向猫──Nikon ZRと住宅街の午後
- この連載の一覧へ