警戒心の強い猫も油断する!? 約53gの超小型カメラ「insta360 GO Ultra」で撮る猫の素顔

スマホからミラーレス一眼、ドローンから360度カメラ、さらにセキュリティカメラまで、カメラを搭載しているものなら何でも猫を撮るのである。

今月は360度カメラを皮切りに、アクションカメラから360度ドローンまで、アウトドア系のカメラをどんどん充実させているinsta360の「GO Ultra」を使ってみた。コレ、普段はコンパクトなアウトドアカメラ。モニターをこんな風にチルトさせると自撮りもできる。

撮影最短距離は約30cmとちょっと長めなので猫がボケてしまったが、これは別売りのマイクロレンズキットを使えば対応できる。猫の顔をアップで撮りたいなら必要かも。今回はそこまで用意できなかったので、またいずれ。

マグネットで着脱自在！

警戒心の強い猫にそーっと近づく

さらにモニターがついてるアクションポッドからカメラユニットを取り外せば、ミニアクションカメラとして自在に撮れるのだ。カメラユニットの裏に磁石がついており、鉄製のものならピタっとくっつくし、爪でかちっと挟んで固定することもでき、それようのアタッチメントがメーカー純正やサードパーティから数多く出ている。

わたしがやりたかったのはこれ。まだ人に慣れてない猫にそっと近づいて撮るとか。

実はうちにいる2匹のうち、キジトラのテトラはまだ全然飼い主になれなくて（もう3ヵ月になるのに）、近寄ると逃げるのである（腹減ってる時を除く）。家の中に地域猫を飼ってるみたいな感じ。

人が近づくと身構えてしまうので、自撮り棒にカメラユニットを付けて動画を撮りながらそっと近づいてみたら。

そしたらいきなり無表情で攻撃されたのであった（冒頭写真）。これと冒頭写真は動画から切り出したもの。動画は4K対応でクオリティも高いし、そもそもハンズフリーで動画を撮るカメラなので、動画で録るのがオススメ。スマホやパソコンから簡単に静止画として切り出せるし、もちろんそのまま動画として楽しんでもいい。

自撮り棒との合わせ技で

高い所にいる猫の「秘密基地」を覗き見

手が届かない高いところにいる猫も撮れるってんで、保護猫シェルターqueueで天井スレスレにある猫ハンモックを覗いてみた。これをやりたかったのだ。

右手に自撮り棒につけたカメラユニットを持ち、ときどき左手でアクションポッドのモニター（あるいはスマホからリモートでつないで）をチェックしながらこんな風に。

いつもここには、人になれてなくて不用意に撫でたりちょっかいだすと爪がとんできたりする猫「わさび」が隠れて昼寝してるので（保護猫なのでいろんなのがいるのだ）、ちょっとinsta360 GO Ultraの力を借りて様子を見ようと思ったのだ。

でもその日、そこにいたのはまったく違うハチワレでびっくり。なんか来たぞって顔でペロっと下を出した瞬間をキャプチャ。

いつもハンモックで寝てた「わさび」はといえば、体調不良でケージに隔離されており、それをいいことに違う猫が入っていたのだ。

両手フリーだから撮れる！

愛猫との「なでなでタイム」を一人称視点で

最後は、せっかくのハンズフリーカメラだからハンズフリーな1枚を撮るぞってんで、おでこにカメラ部をくっつけ（帽子に付属のクリップで付ける感じ）てうちの猫を撫でてみた。

カメラ部の重さは約52.9g。小さくて軽いので身につけたり棒につけたり普通に手に持って撮ったりどっかに装着して自在に撮れるのがinsta360 GO Ultraの面白いところ。個人的には長い棒につけて、這いつくばらなくても地面すれすれから撮れたり、高いところにいる猫を見下ろせたりするのが楽しかったりするのである。

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