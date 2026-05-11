このページの本文へ

荻窪圭の“這いつくばって猫に近づけ” 第971回

スマホじゃ撮れない絶妙な距離感！ 「LUMIX DC-TX3」のズームで描く猫と青空の風景

2026年05月11日 12時00分更新

文● 荻窪 圭／猫写真家　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
LUMIX

寺町の塀の上を歩いていた猫に声をかけて目線を貰って1枚。逆光なのでいい感じに輪郭が出た。2026年4月 パナソニック LUMIX DC-TX3

　世間ではコンパクトデジカメがひそかにブーム、と言われてたり言われてなかったりするのに、主要メーカーからいい感じのコンパクトデジカメがなかなか出てこない、と思っているみなさま、パナソニックから「DC-TX3」が出ます。

　一足先に使わせてもらっているのだが、久々に触る本格派コンデジはいいですな。普段はちょっと大きめのポケットならすっぽり収まるサイズで携帯性が高いし、センサーは1型と大きいのでそこそこのクオリティーは望めるし、何より電源を入れると「うにーー」っと伸びてくる沈胴式15倍ズームレンズが気持ちいい。

　前モデル（TX2）で搭載していたEVFは省かれたけれども、こういうカメラはシンプルに画面を見ながらタッチパネルでAFを指定して撮る、という使い方が似合うからそれでいいのだ。

LUMIX

ずずずっとレンズが出てくる沈胴式のコンパクトカメラ「DC-TX3」。24-350mm相当の15倍ズームレンズは猫を撮るにはちょうどよい倍率なのだ

　まずはうちの黒猫「あめ」から。ベッドの上でくつろいでたので近づいたら睨まれた。

LUMIX

ベッドの上でごろごろしてたうちの黒猫「あめ」にぐぐっと寄って1枚。猫瞳検出はないけど、タッチパネルAFで対応だ。2026年4月 パナソニック LUMIX DC-TX3

　せっかくのコンパクト15倍ズームなので外へ出る。台東区のお寺がいくつか集まってるエリアを散歩してたら、ガレージの片隅に猫だんご発見。重ねた段ボールの上に毛布が置いてあって、あきらかに猫のための場所。そこに3匹が固まって昼寝してたのだ。ぬくぬくしてていい感じ。

　ここはTX3の出番だなってことで、猫を起こさないよう、しゃがんでそっと望遠で撮影である。

LUMIX

猫用ベッドに3匹折り重なってお昼寝中。チャトラのハチワレは壁に押しつけられてるけど猫だから気にしないのだ。気持ちよさそう。2026年4月 パナソニック LUMIX DC-TX3

　3匹とも耳がカットされており、きちんと去勢されているのがわかる。気持ちよくお昼寝してくれよと思いつつ、立ち上がって目的地へ向かおうとすると、何やら若いカップルが塀の上をじっと見てるではないか。これはもしやとその隣にお邪魔してみると、塀の向こうにハチワレが（冒頭写真）。

　なんかもうアレですな、なんてことなさげな隙間をじっと見ている人がいたら、そこにはきっと猫（あるいは、普通の人には見えない人外のもの）がいるのである。

　さて、また別の日。階段の途中に白い猫が、階段の下に白い犬がいたのである。

LUMIX

階段に白い猫がいると思ったら、その下には白い犬もいたのだった。こういうときは縦位置で。2026年5月 パナソニック LUMIX DC-TX3

　互いに不可侵協定でも結んでいるかのように無関心を装ってる。これはなかなか良いあんばいだと見ていると、この家の方が犬のリードを持って現れた。ちょうど犬の散歩にいく時間だったらしい。

　こういうときは慌てず、「そこに猫がいたので」といえばたいてい大丈夫。そうしたら「このあたり、昔は40匹くらいいたんですよ。みんな去勢したので今はもう減っちゃったけど」という。猫好きな方で良かった。「そこに川の跡があるでしょう。その暗渠を辿って、×××の方から来たり×××の方まで行ったりしてるみたい」という（具体的な地名は伏せ字）。

　そうか、暗渠猫だったか、とその暗渠を何ヵ所か覗いてみると、日向にちょこんと座ってるチャトラを発見。暗渠猫だ。

　このあたりの暗渠は出入口が塞がれてて、誰も入らないから猫的には安心できるのだろう。暗渠っぽさがわかるよう、望遠にしすぎないで撮ってみた。

LUMIX

ここから暗渠を覗けるかなと見てみると、暗渠チャトラ猫を発見。見ての通り狭くて人は入れないので猫にぴったりなのだ。2026年5月 パナソニック LUMIX DC-TX3

　この日、もう1匹猫に出会ったのでそちらも。アパートの階段の上にちょこんと座って少し首を傾げてるさまが可愛かったのだ。

LUMIX

階段の上にちょこんと座ってたハチワレ。顔に白い線がぐぐっと食い込んでる感じがなかなかカッコいい。2026年5月 パナソニック LUMIX DC-TX3

　高倍率ズームのカメラを持ってると、ついアップで撮ってしまいがち。でも、少しだけズームアウトして引いて構図を変えてみる。青空がいい感じだったので構図を青空（＆電線）とアパートで2分割してやる。その猫がどんな町にどんな風に佇んでいたかまで写り、青猫の写真から猫がいる街の写真になる。

LUMIX

これは青空も一緒にいれたいぞ、ということで少しズームアウト。猫がいる住宅街って写真になった。2026年5月 パナソニック LUMIX DC-TX3

　だから写真って楽しいですな。そんなわけで、ほどよい高倍率ズームコンパクトだと、そういう撮り分けも簡単にできてよいのだ。

　こういうカメラ、もっと出てくるといいなと真面目に思っております。あっと思ったとき片手でさっと撮れて、なおかつズーミングにも強いコンパクトカメラの良さって捨てがたいのだ。

■Amazon.co.jpで購入
■Amazon.co.jpで購入
■Amazon.co.jpで購入

筆者紹介─荻窪 圭

 
著者近影 荻窪圭

老舗のデジタル系フリーライター兼猫カメラマン。今はカメラやスマホ関連が中心で毎月何かしらのデジカメをレビューするかたわら、趣味が高じて自転車の記事や古地図を使った街歩きのガイド、歴史散歩本の執筆も手がける。単行本は『ともかくもっとカッコイイ写真が撮りたい！』(MdN。共著)、『デジタル一眼レフカメラが上手くなる本』(翔泳社。共著)、『古地図と地形図で楽しむ東京の神社』(光文社 知恵の森文庫)、『東京「多叉路」散歩』(淡交社)、『古地図と地形図で発見！ 鎌倉街道伝承を歩く』(山川出版社)など多数。Instagramのアカウントは ogikubokeiで、主にiPhoneで撮った猫写真を上げている。Twitterアカウント @ogikubokei。ブログは http://ogikubokei.blogspot.com/

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
Apple 2026 MacBook Neo A18 Proチップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligenceのために設計、Liquid Retinaディスプレイ、8GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、1080p FaceTime HDカメラ、Touch ID - インディゴ
Apple 2026 MacBook Neo A18 Proチップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligenceのために設計、Liquid Retinaディスプレイ、8GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、1080p FaceTime HDカメラ、Touch ID - インディゴ
￥114,800
2
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、日本語キーボード、Touch ID - シルバー
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、日本語キーボード、Touch ID - シルバー
￥177,333
3
【整備済み品】 富士通 タブレット ノートパソコン ARROWS Tab V727 12.3インチ 中古 タブレット【Windows 11 】【MS Office2019 H&B 搭載 】第7世代 Core M3/ メモリ 4GB / SSD 128GB /無線LAN/HDMI/LTE/タッチペン 付属(整備済み品)
【整備済み品】 富士通 タブレット ノートパソコン ARROWS Tab V727 12.3インチ 中古 タブレット【Windows 11 】【MS Office2019 H&B 搭載 】第7世代 Core M3/ メモリ 4GB / SSD 128GB /無線LAN/HDMI/LTE/タッチペン 付属(整備済み品)
￥9,999
4
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
￥35,129
5
【整備済み品】ノートパソコン N E C Versapro-VKシリーズ core i3 第8世代/ノートPC/Ｗebカメラ内蔵/Windows11/MS & Office2019/メモリ4GB/SSD128GB/DVD/15.6インチ/HDMI/Bluetooth/wifi/マウス付属/初期設定不要/初心者向け(i3-8/SSD 128GB)
【整備済み品】ノートパソコン N E C Versapro-VKシリーズ core i3 第8世代/ノートPC/Ｗebカメラ内蔵/Windows11/MS & Office2019/メモリ4GB/SSD128GB/DVD/15.6インチ/HDMI/Bluetooth/wifi/マウス付属/初期設定不要/初心者向け(i3-8/SSD 128GB)
￥14,850

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,323
2
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
￥1,890
3
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
￥1,080
4
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
5
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
6
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,899
7
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
￥1,599
8
キヤノン Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
キヤノン Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
￥5,645
9
USB Type C ケーブル【2M/2本セット】Sweguard USB-C & USB-A 3.1A USB C ケーブル【QC3.0対応 急速充電】 タイプc 充電 iPhone17 16/iPhone 15 Pro MAX, iPad Pro,Samsung Galaxy S26/S25/S24/S23/S22/S21/S20,Sony,Xiaomi,Pixel,Type-c機種対応(灰)
USB Type C ケーブル【2M/2本セット】Sweguard USB-C & USB-A 3.1A USB C ケーブル【QC3.0対応 急速充電】 タイプc 充電 iPhone17 16/iPhone 15 Pro MAX, iPad Pro,Samsung Galaxy S26/S25/S24/S23/S22/S21/S20,Sony,Xiaomi,Pixel,Type-c機種対応(灰)
￥1,099
10
JAMJAKE iPad用ペンシル アップルペンシル代用ペン 2018年～2026年 iPad対応 タッチペン 超高感度 極細 スタイラスペン Type-C急速充電 傾き感知/磁気吸着/誤作動防止機能対応 軽量 耐摩 学生 子供 筆記 絵を描く デザイン用 ドローイング用
JAMJAKE iPad用ペンシル アップルペンシル代用ペン 2018年～2026年 iPad対応 タッチペン 超高感度 極細 スタイラスペン Type-C急速充電 傾き感知/磁気吸着/誤作動防止機能対応 軽量 耐摩 学生 子供 筆記 絵を描く デザイン用 ドローイング用
￥1,879

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン