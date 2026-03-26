iPhone派も嫉妬する「猫撮り最強スマホ」Xiaomi 17 Ultraでジャンプもじゃれ合いもピタッと止まる！

わたしは根っからのiPhoneユーザーであるが、純粋に「猫撮りカメラスマホ」って観点だけで見ると、Xiaomiのフラッグシップモデルが一番魅力的かなあと思うのである。

それがなんと、2026年春はフラッグシップ機が2台も出たのだ。ひとつがXiaomi 17 Ultra。正当なUltraの後継機種で、ライカと共同開発でぐっと人気になったシリーズだ。もうひとつは、Leica Leitzphone powered by Xiaomi。正式に書くと長くなるけど、XiaomiによるライカブランドのLeitzphone……つまりライカのスマホカメラだ。中身はほぼXiaomi 17 Ultraだけど、デザインとか写りとか操作感がライカチックで、しかもライカ独自のフィルターや設定があってこれはこれでたまらない。

今回はXiaomi 17 Ultraからいこう。Xiaomi 17 Ultraは超広角、広角、そして望遠ズーム（75-100mm相当だがリアルな光学ズームだ）の、3つのカメラを搭載したフラッグシップ機。

でも、猫撮り向きなのはそこじゃなくて、ひとつは猫瞳AFがあること。まあ、これは昨今多くの機種が搭載しているので普通だけど。もうひとつはモーションキャプチャモードがあること。

モーションキャプチャーをオンにすると、動いてるものをピシッと撮るためのセッティングになる。簡単にいえば、シャッタースピードが速くなる。室内でも動きもの前提の速さになる。 これがいいのだ。

そうすれば、ピョンとジャンプした瞬間でもブレずに撮れる。これはなかなかスマホでは撮れない瞬間。

スマホでこれが撮れるってなかなかなもんじゃありません？ 陽射しが当たらない暗いところでも、モーションキャプチャをオンにしておけばこのとおり。猫同士のじゃれ合い喧嘩で、頭をペシッとやった瞬間もブレずに撮れるのだ。

レンジフードの上をのしのしと歩く姿も……本当のこというと、飛び乗ったはいいけどどうやって降りればいいかわからなくて、降りられそうな場所を探してうろうろしてるとこなんだけど、きれいに撮れる。

冒頭の写真は、この子が伸縮式孫の手に反応してじゃれついてるところ。子猫なので何でも楽しくてしょうがないのだ。ペロペロと毛繕いしてるところも、モーションキャプチャをオンにすれば、ぴたっと動きを止めて撮れるのでピンク色の舌もよく見える。

こっちを気にしつ、つつつつーっと歩く姿もいい感じに。

この連載で何度か書いてるけど、この「動いてるものを撮りたいときに自動的にシャッタースピードを上げて撮ってくれるモード」は全スマホカメラについていてほしいなと思うのである。

では最後にもう1枚。保護されるまでかなり過酷な環境にいて、事故に遭ったりしてて人への警戒心がとれない「わさび」と名づけられた猫がおりまして、オープンしてる間はいつも一番上の猫ハンモックに隠れてる。天井スレスレにいるので気づかない人も多いんだけど、どうもそれが気になって仕方がないハチワレくん。しきりにキャットタワーを上って様子を見ようとしてるので、それが面白くて望遠で撮った1枚。

そーっと様子を伺ってる姿がなんともいじらしい。ちなみにこちらがわさび。腕を伸ばしてそっと撮ってみた。

わさびの写真以外は全部モーションキャプチャをオンにして撮ってる。室内での激しい動きはさすがに限界があるけれども、ちょっと動いてるくらいなら何の問題もない。

今回の写真には、シャッタースピードなど撮影情報が書かれたフレームをつけてるので、興味ある方はチェックしてみてください。

Leizphoneは近いうちにやります。

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