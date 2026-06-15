約3万円引きで、12万円台に。Ryzen 7搭載の14型ノート「IdeaPad Slim 3」タイムセール中

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【Amazonタイムセール】Lenovo 14型ノートPC「IdeaPad Slim 3（83K90024JP）」をチェック！

Lenovoの14型ノートPC「IdeaPad Slim 3（83K90024JP）」がAmazonタイムセール対象。参考価格153,780円のところ、19％オフの124,800円で販売中。

ノートPCは一度購入すると数年単位で使うことも珍しくない。そのため、購入時には少し余裕のある構成を選びたいところだ。一方で、高性能なモデルになると価格も上がりやすい。今回のIdeaPad Slim 3は、Ryzen 7 8840HSや16GBメモリを備えながら、比較的手の届きやすい価格帯も特徴となる。

①Ryzen 7と16GBメモリを搭載

AMD Ryzen 7 8840HSと16GB DDR5-5600メモリを搭載。最大5.1GHzで動作するほか、512GB SSDも備える。CPU内蔵グラフィックスにはAMD Radeon 780Mを採用。

②14型WUXGA IPS液晶を採用

14型WUXGA（1920×1200ドット）IPS液晶を搭載。16:10アスペクト比や非光沢仕様を採用するほか、HD 720pカメラやプライバシーシャッターも備える。Dolby Audio対応のステレオスピーカーやデジタルアレイマイクも搭載。

③約1.39kgのボディに充実したインターフェース

約1.39kgのボディを採用。USB Type-C（Power Delivery、DisplayPort対応）のほか、USB 3.2 Gen 1 Type-A×2、HDMI、4-in-1メディアカードリーダーを搭載する。Wi-Fi 6やBluetooth 5.3にも対応し、バッテリー駆動時間はアイドル時で約12.6時間。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 7 8840HS

【メモリ】16GB DDR5-5600

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレイ】14型WUXGA（1920×1200ドット）IPS液晶（16:10、非光沢）