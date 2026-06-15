NECの定番15.6型ノートが約2.6万円引き。Ryzen 7搭載「LAVIE N15」がセール中

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【Amazonタイムセール】NEC 15.6型ノートPC「LAVIE N15」をチェック！

NECの15.6型ノートPC「LAVIE N15」がAmazonタイムセール対象。参考価格168,800円のところ、15％オフの142,800円で販売中。

高価なハイエンドモデルまでは必要ないが、性能にはある程度余裕が欲しい。そんな条件で探すなら、CPUやメモリだけでなく全体のバランスも重要になってくる。このLAVIE N15も、Ryzen 7と16GBメモリを備えたスタンダードノートだ。

①Ryzen 7と16GBメモリを搭載

AMD Ryzen 7 7735Uと16GBメモリを搭載するほか、256GB SSDも備える。CPUやメモリに余裕を持たせた構成に加え、テンキー付きキーボードも採用。数字入力を行なう機会が多い場合にも活用しやすい。

②15.6型フルHD IPS液晶を採用

15.6型フルHD（1920×1080）液晶を搭載。IPS方式による広視野角に対応するほか、スーパーシャインビューLED液晶を採用している。HD Webカメラも備えており、ビデオ通話やオンライン会議にも利用できる。

③Microsoft 365 Personal 24カ月版が付属

Microsoft 365 Personal（24カ月版）が付属し、WordやExcel、PowerPointなどを利用できる環境を用意しやすい。Wi-Fi 6EやBluetooth 5.3に対応するほか、USB Type-C、USB Type-A、HDMI、有線LANも備えている。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 7 7735U

【メモリ】16GB

【ストレージ】256GB SSD

【ディスプレイ】15.6型フルHD IPS液晶

【その他】Microsoft 365 Personal（24カ月版）付属