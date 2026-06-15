Amazonセール情報大紹介！ 第1900回
ラベル作成を本気でやるならこれじゃね？ キングジムのフラッグシップ「テプラ」SR-R980が39％オフ！
2026年06月15日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】キングジム ラベルライター「テプラ」PRO SR-R980をチェック！
キングジムのラベルライター「テプラ」PRO SR-R980がAmazonで割引対象。参考価格49,500円のところ、39％オフの30,300円で販売中。
オフィスの備品管理から配線管理まで、ラベル作成の機会は意外と多い。ラベルライターは数千円から購入できるが、業務で使うなら対応できるラベルの種類もチェックしておきたい。今回セール中のSR-R980は、ビジネスに便利なフォームを多数搭載した「テプラ」のフラッグシップモデルだ。
①ビジネス向けフォームを多数搭載
SR-R980は、ビジネスに便利なフォームを多数搭載した「テプラ」のフラッグシップモデル。備品管理から配線管理まで、さまざまな業務ラベルを作成できる。
②36mm対応の高精細印刷
4mmから36mm幅までのテープに対応し、最大30.5mm幅で印字可能。360dpi×432dotの高精細大型印刷ヘッドを搭載し、最大14行の多行印刷にも対応。大きな表示ラベルから情報量の多い管理ラベルまで作成できる。
③効率的なラベル作成
高速印刷と静音設計を採用するほか、テープの種類を自動で識別し、印刷速度や濃度、自動カットなどを最適化。余白も従来機種比で約10mmから約4mmに削減し、効率的なラベル作成をサポートする。
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