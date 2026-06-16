Amazonセール情報大紹介！ 第1903回
Surface Laptopが15万円切り。Snapdragon X Plus搭載のCopilot+ PCが9％オフ
2026年06月16日 14時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】マイクロソフト Surface Laptopをチェック！
マイクロソフトの「Surface Laptop」がAmazonで割引対象。参考価格164,780円のところ、9％オフの149,526円で販売中。
AI機能を活用できるCopilot+ PCは選択肢が増えてきた一方で、価格はまだ高めだ。興味はあっても、なかなか手を出せずにいた人も少なくないだろう。そんな中で目を引くのが、15万円を切る価格で販売中のSurface Laptopだ。
①Snapdragon X Plusと45TOPS NPU
Snapdragon X Plusと45TOPS対応NPUを搭載したCopilot+ PC。Copilotによるテキスト・音声サポートに加え、自然な言葉でファイルや画像を探せるAI検索機能を利用できる。
②1.22kgボディとUSB Type-C充電
本体重量は約1.22kg。バッテリー駆動時間は最大23時間のローカルビデオ再生、最大16時間のWeb利用に対応する。45W USB Type-C充電器とUSB Type-Cケーブルが付属する。
③3:2タッチ液晶と充実した基本機能
13インチのPixelSenseタッチスクリーンを搭載し、解像度は1920×1280、縦横比は3:2。フルHDカメラやデュアルスタジオマイク、Dolby Audio対応スピーカーを備えるほか、USB Type-C×2、USB Type-A、ヘッドホン端子も装備する。
製品スペック
【CPU】Snapdragon X Plus
【メモリ】16GB
【ストレージ】256GB
【ディスプレイ】13インチ PixelSenseタッチスクリーン（1920×1280）
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