Surface Laptopが15万円切り。Snapdragon X Plus搭載のCopilot+ PCが9％オフ

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【Amazonで割引中】マイクロソフト Surface Laptopをチェック！

マイクロソフトの「Surface Laptop」がAmazonで割引対象。参考価格164,780円のところ、9％オフの149,526円で販売中。

AI機能を活用できるCopilot+ PCは選択肢が増えてきた一方で、価格はまだ高めだ。興味はあっても、なかなか手を出せずにいた人も少なくないだろう。そんな中で目を引くのが、15万円を切る価格で販売中のSurface Laptopだ。

①Snapdragon X Plusと45TOPS NPU

Snapdragon X Plusと45TOPS対応NPUを搭載したCopilot+ PC。Copilotによるテキスト・音声サポートに加え、自然な言葉でファイルや画像を探せるAI検索機能を利用できる。

②1.22kgボディとUSB Type-C充電

本体重量は約1.22kg。バッテリー駆動時間は最大23時間のローカルビデオ再生、最大16時間のWeb利用に対応する。45W USB Type-C充電器とUSB Type-Cケーブルが付属する。

③3:2タッチ液晶と充実した基本機能

13インチのPixelSenseタッチスクリーンを搭載し、解像度は1920×1280、縦横比は3:2。フルHDカメラやデュアルスタジオマイク、Dolby Audio対応スピーカーを備えるほか、USB Type-C×2、USB Type-A、ヘッドホン端子も装備する。

製品スペック

【CPU】Snapdragon X Plus

【メモリ】16GB

【ストレージ】256GB

【ディスプレイ】13インチ PixelSenseタッチスクリーン（1920×1280）