長靴は大げさ、でもスニーカーは不安……。それならノースフェイスのGORE-TEXモカシンがちょうどいい

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ザ・ノース・フェイスのDecade GORE-TEX Moccasinが、Amazonにて10%OFFの24,444円で販売されています（5月22日現在）！

Decade GORE-TEX Moccasinは、見た目こそ落ち着いたモカシンですが、中身はかなり本気です。GORE-TEXメンブレンを採用した防水カジュアルシューズで、雨の日でも足元を守ってくれるのが大きな魅力。いかにもアウトドアです……という顔をしすぎていないので、普段の服にと合わせやすいのがえらいところです。

アッパーには、天然皮革のような質感を持つ人工皮革「AIRY」を採用。さらに厚みのあるEVAミッドソールでクッション性を高め、ヒールスタビライザーで歩行時の安定感にも配慮されています。防水、歩きやすさ、街で浮かないデザイン。この3つをまとめて持ってくる、抜かりのないシューズです。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

GORE-TEX搭載で、雨の日も頼れる

防水透湿性に優れたGORE-TEXメンブレンを採用しているため、雨の侵入を抑えつつ、靴内の蒸れにも配慮されています。「濡れにくいのに、蒸れにくい」街履き用モカシンです。

モカシン顔だから、街で履きやすい

アウトドア感を前面に出しすぎず、落ち着いたモカシンデザインなのがポイント。スニーカーに詳しくなくても合わせやすく、デニムやチノパン、ゆるめのパンツにも自然になじみます。

クッション性と安定感もちゃんとある

厚みのあるEVAミッドソールでクッション性を高め、ヒールスタビライザーで歩行時の安定性にも配慮。張り替え可能なアウトソールは、リサイクルラバーを含有したヴィブラムエコステップを使用しています。

まとめ：濡れにくい、蒸れにくい、合わせやすい

参考価格：27,200円

現在の価格：24,444円［10%OFF］

おすすめしたいのは、「雨の日用の靴を買うぞ」と思っても、長靴やゴツいアウトドアシューズにはちょっと抵抗がある人です。Decade GORE-TEX Moccasinなら、見た目は落ち着いたカジュアル靴なので、通勤、街歩き、旅行、休日の買い物まで使いやすい。雨の日にだけ使う特別装備ではなく、“晴れていても普通に履ける雨対応靴”なのです。

さらにアウトソールにはリサイクルラバーを含むVibram ECO STEPを採用し、ラバー張り替えにも対応するなど、長く履くことも考えられています。安い靴を雨の日に履きつぶすのも手ですが、どうせなら「濡れにくい」「歩きやすい」「見た目も大人っぽい」をまとめて解決したいところ。足元の悩みを一気に片づける、なかなか気の利いた一足です。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。