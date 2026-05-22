Amazonセール情報大紹介！ 第1549回
長靴は大げさ、でもスニーカーは不安……。それならノースフェイスのGORE-TEXモカシンがちょうどいい
2026年05月22日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
雨の日も“ちゃんと見える靴”がいい
Decade GORE-TEX Moccasinが10%OFF！
ザ・ノース・フェイスのDecade GORE-TEX Moccasinが、Amazonにて10%OFFの24,444円で販売されています（5月22日現在）！
Decade GORE-TEX Moccasinは、見た目こそ落ち着いたモカシンですが、中身はかなり本気です。GORE-TEXメンブレンを採用した防水カジュアルシューズで、雨の日でも足元を守ってくれるのが大きな魅力。いかにもアウトドアです……という顔をしすぎていないので、普段の服にと合わせやすいのがえらいところです。
アッパーには、天然皮革のような質感を持つ人工皮革「AIRY」を採用。さらに厚みのあるEVAミッドソールでクッション性を高め、ヒールスタビライザーで歩行時の安定感にも配慮されています。防水、歩きやすさ、街で浮かないデザイン。この3つをまとめて持ってくる、抜かりのないシューズです。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
Decade GORE-TEX Moccasinの特徴
GORE-TEX搭載で、雨の日も頼れる
防水透湿性に優れたGORE-TEXメンブレンを採用しているため、雨の侵入を抑えつつ、靴内の蒸れにも配慮されています。「濡れにくいのに、蒸れにくい」街履き用モカシンです。
モカシン顔だから、街で履きやすい
アウトドア感を前面に出しすぎず、落ち着いたモカシンデザインなのがポイント。スニーカーに詳しくなくても合わせやすく、デニムやチノパン、ゆるめのパンツにも自然になじみます。
クッション性と安定感もちゃんとある
厚みのあるEVAミッドソールでクッション性を高め、ヒールスタビライザーで歩行時の安定性にも配慮。張り替え可能なアウトソールは、リサイクルラバーを含有したヴィブラムエコステップを使用しています。
まとめ：濡れにくい、蒸れにくい、合わせやすい
参考価格：27,200円
現在の価格：24,444円［10%OFF］
おすすめしたいのは、「雨の日用の靴を買うぞ」と思っても、長靴やゴツいアウトドアシューズにはちょっと抵抗がある人です。Decade GORE-TEX Moccasinなら、見た目は落ち着いたカジュアル靴なので、通勤、街歩き、旅行、休日の買い物まで使いやすい。雨の日にだけ使う特別装備ではなく、“晴れていても普通に履ける雨対応靴”なのです。
さらにアウトソールにはリサイクルラバーを含むVibram ECO STEPを採用し、ラバー張り替えにも対応するなど、長く履くことも考えられています。安い靴を雨の日に履きつぶすのも手ですが、どうせなら「濡れにくい」「歩きやすい」「見た目も大人っぽい」をまとめて解決したいところ。足元の悩みを一気に片づける、なかなか気の利いた一足です。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
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