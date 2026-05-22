Amazonセール情報大紹介！ 第1787回
3万円切りでここまで揃う？ スタンド付きのXPPen「Artist 12 3rd」液タブがスマイルセール対象に
2026年05月22日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonスマイルセール】XPPen 液タブ「Artist 12 3rd」をチェック！
XPPenの液タブ「Artist 12 3rd」がAmazonスマイルセール対象。過去価格32,980円のところ、10％オフの29,682円で販売中。
液タブは本体だけでなく、スタンドや操作まわりも含めて揃える必要がある。買い足していくうちに、想定より費用が膨らむことも少なくない。XPPenの「Artist 12 3rd」はスタンドが付属し、本体にもショートカットキーやダイヤルを備える。周辺機器を別途用意せずに使い始めやすい。
①11.9インチに直接描ける
「Artist 12 3rd」は、約11.9インチの液晶ペンタブレット。作業エリアは約264×149mmで、机の上に置いても大きすぎないサイズだ。画面とペン先のズレを抑えるフルラミネーション構造を採用し、画面に直接描いているような操作に対応する。
②X4ペンと16384段階の筆圧に対応
付属ペンはX4スマートチップを搭載し、16384段階の筆圧感知に対応する。最小ON荷重は2gとされる。ペンはマグネット式で、本体に取り付けて保管できる。
③PC接続で使う液タブ
Windows、macOS、ChromeOS、Linuxに対応し、PhotoshopやCLIP STUDIO PAINTなどのソフトで使用できる。Android接続にも対応するが、利用環境によって動作が異なる場合がある。PCと接続して使う液晶ペンタブレットで、イラスト制作などに使用できる。
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