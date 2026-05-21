Amazonセール情報大紹介！ 第1779回
手元ボタンで2台のPCをサクッと切り替え。サンワのDisplayPort対応KVMが4割引
2026年05月21日 08時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
サンワサプライ「DisplayPort対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器（SW-KVM2WDPU）」をチェック！
サンワサプライの「DisplayPort対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器（SW-KVM2WDPU）」がAmazonで割引対象。参考価格38,280円のところ、40％オフの23,100円で販売中。
DisplayPort対応KVMは意外と選択肢が少なく、国内メーカー製で4割引になっている今はちょっと気になる存在。映像だけでなく、キーボードやマウスもまとめて切り替えられるため、1組のディスプレイ・USB機器を2台のPCで使い分けたい人向けだ。
2台PCをボタンで切り替え
付属の手元スイッチを使い、1組のDisplayPortディスプレイ・USBキーボード・USBマウスを2台のPCで切り替え可能。映像だけでなくキーボードやマウスもまとめて切り替えられるため、机の配線も増やしにくい。
4K/60Hz対応
最大4K/3840×2160（60Hz）表示に対応。DisplayPortディスプレイをそのまま使えるため、DisplayPort接続のデスクトップPCや対応モニターを使っている人とも相性がいい。HDCP対応なのも特徴。
ケーブル付属
DisplayPortケーブルやUSBケーブル、手元スイッチなどを付属。USBポートから給電して動作するため、別途ACアダプターも不要。ソフトウェアのインストールなしで使える点も導入しやすい。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1778回
トピックス970gの軽さで、HDMIもUSB-Aもある。AI世代Ryzenでしっかり速いノートPC「OmniBook 7 Aero 13-bg」
-
第1777回
トピックス“風をぶつける”ではなく“環境に合わせて冷やす”、ソニーのウェアラブル冷却「REON POCKET 6」
-
第1776回
トピックスデカすぎるビジネスリュックはキツいでしょ？ 16型PCが入る“薄さ8cm”モデルがAmazonで人気
-
第1775回
トピックスペン対応2in1なのに、Core Ultra＋32GBメモリ＋1TB SSDで“ちゃんと仕事PC”。MSIの13型2in1がジャスト20万
-
第1774回
トピックス“氷専用の魔法瓶”って何？ ピーコックの「携帯氷のう」が夏前に売れてる
-
第1773回
トピックス防水・FeliCa・望遠までしっかり搭載！ “欲しい機能”がそろったモトローラが7万円台
-
第1772回
トピックス4Kより扱いやすく、FHDより広い！ BenQの27型WQHDディスプレーが今2.4万円台
-
第1771回
トピックス空港でも新幹線でも、PCをすぐ出せる。前収納付きキャリーが2万円以下で買える
-
第1770回
トピックス3万円台でタフな2-in-1、Lenovoの11.6型Yoga Chromebook スマホだけではちょっと足りない時に！
-
第1769回
トピックス車の中を「ちょっと隠したい」ときに。吸盤なしでパッとつく1,000円台の磁石カーテン
- この連載の一覧へ