手元ボタンで2台のPCをサクッと切り替え。サンワのDisplayPort対応KVMが4割引

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サンワサプライ「DisplayPort対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器（SW-KVM2WDPU）」をチェック！

サンワサプライの「DisplayPort対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器（SW-KVM2WDPU）」がAmazonで割引対象。参考価格38,280円のところ、40％オフの23,100円で販売中。

DisplayPort対応KVMは意外と選択肢が少なく、国内メーカー製で4割引になっている今はちょっと気になる存在。映像だけでなく、キーボードやマウスもまとめて切り替えられるため、1組のディスプレイ・USB機器を2台のPCで使い分けたい人向けだ。

2台PCをボタンで切り替え

付属の手元スイッチを使い、1組のDisplayPortディスプレイ・USBキーボード・USBマウスを2台のPCで切り替え可能。映像だけでなくキーボードやマウスもまとめて切り替えられるため、机の配線も増やしにくい。

4K/60Hz対応

最大4K/3840×2160（60Hz）表示に対応。DisplayPortディスプレイをそのまま使えるため、DisplayPort接続のデスクトップPCや対応モニターを使っている人とも相性がいい。HDCP対応なのも特徴。

ケーブル付属

DisplayPortケーブルやUSBケーブル、手元スイッチなどを付属。USBポートから給電して動作するため、別途ACアダプターも不要。ソフトウェアのインストールなしで使える点も導入しやすい。