Amazonセール情報大紹介！ 第1778回
970gの軽さで、HDMIもUSB-Aもある。AI世代Ryzenでしっかり速いノートPC「OmniBook 7 Aero 13-bg」
2026年05月20日 17時00分更新
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最近の軽量ノートPC、薄くなるほど“全部Type-C”になりがち。会議室でHDMI変換を探したり、USBメモリ用にアダプターを持ち歩いたり。軽くなったはずなのに、荷物は逆に増えていくこともある。
日本HPの「HP OmniBook 7 Aero 13-bg」は、約970gの軽量ボディながら、HDMIやUSB-A端子も備えた13.3型モバイルノートPC。軽さだけでなく、HDMIやUSB-Aも残した実用寄りの構成になっている。
約970gで、持ち歩きがラク
約970gの軽量ボディを採用。毎日PCを持ち歩くなら、数百g軽くなるだけでもかなり違う。13.3型でカフェの小さい机にも収まり、通勤・通学用途とも相性がいい。
HDMIもUSB-Aもある
HDMIに加え、USB-A端子も2基搭載。会議室のディスプレイ接続やUSBメモリ利用でも、そのまま挿せる。軽量ノートPCで増えがちな“全部Type-C”構成ではないのもポイントだ。
非光沢IPS液晶と16GBメモリ
13.3型WUXGA非光沢IPSディスプレイを採用。照明や外光の映り込みを抑える非光沢IPS液晶で、カフェやオフィスでも画面を見やすい。16GBメモリや512GB SSDも備え、ブラウザを複数開きながら作業する用途にも向く。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen AI 5 340
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレイ】13.3型 WUXGA 非光沢IPS
【端子】USB Type-A×2 / USB Type-C×2 / HDMI 2.1
【重量】約970g
【OS】Windows 11 Home
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