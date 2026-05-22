Amazonセール情報大紹介！ 第1786回
リュックほど大げさじゃない。“あと1個”がちゃんと入る横長ボディバッグ
2026年05月22日 14時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】STREAM「ボディバッグ」をチェック！
STREAMの「ボディバッグ」がAmazonタイムセール対象。参考価格3,980円のところ、12％オフの3,490円で販売中。
小さいバッグは、あの“パンパン感”がつらい。ペットボトルを入れた瞬間に形が崩れるし、財布を戻すたび中身がギューギューになる。見た目もダサいし、地味にイライラするのは本当に嫌。
STREAMは、横長だからペットボトルも傘も横並びで入れやすい。小さいバッグ特有の窮屈さを、かなり減らしてくれる。3,000円台なら試しやすい。
①横長37.5cmで膨らみにくい
幅37.5cmの横長設計を採用。500mlペットボトルや折りたたみ傘、長財布などを横並びで入れやすく、小さいバッグ特有の“中がギューギューになる感じ”を減らしやすい。荷物を入れても、不格好に膨らみにくい。
②止水ファスナー＋防犯寄りの設計
止水ファスナーを採用するほか、ファスナーがむき出しになりにくい構造も特徴。海外旅行向けの防犯バッグほどゴツく見えにくく、普段の街使いにも合わせやすい。防犯寄りのバッグでも、普段の服装に合わせやすいデザインにまとまっている。
③iPad miniも入れやすい
奥行きは約12cm。500mlペットボトルや折りたたみ傘に加え、iPad miniやモバイルバッテリー、エコバッグなどもまとめて入れやすい。小さいバッグだと荷物が足りなくなりがちな日でも、リュックほど大げさになりにくいサイズ感。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1785回
トピックスRTX 5060＋17型240Hzで、約21万円！ MSIの大画面ゲーミングノートが狙い目
-
第1784回
トピックス17型で約1389g、しかもCore Ultra 9＋32GB！ LG gramが3万円引き【Amazonタイムセール】
-
第1783回
トピックスRyzen 5搭載で、普段使いから仕事まで。有線LANも16GBメモリも入った15.6型mouseが11万円切り！
-
第1782回
トピックスRTX 5060＋144Hz液晶で、ゲームも動画編集もちゃんとこなせる！ HPのノートPC「Victus 15」が22万円台
-
第1781回
トピックススマホより快適、11型より身軽。PHILIPSの8.7型タブレット「T7335」が2.1万円
-
第1780回
トピックス908gでCopilot+ AI対応なのに有線LAN付き。ビジネス用途にも便利なFMV「Note U」がタイムセール中
-
第1779回
トピックス手元ボタンで2台のPCをサクッと切り替え。サンワのDisplayPort対応KVMが4割引
-
第1778回
トピックス970gの軽さで、HDMIもUSB-Aもある。AI世代Ryzenでしっかり速いノートPC「OmniBook 7 Aero 13-bg」
-
第1777回
トピックス“風をぶつける”ではなく“環境に合わせて冷やす”、ソニーのウェアラブル冷却「REON POCKET 6」
-
第1776回
トピックスデカすぎるビジネスリュックはキツいでしょ？ 16型PCが入る“薄さ8cm”モデルがAmazonで人気
- この連載の一覧へ