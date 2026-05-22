リュックほど大げさじゃない。“あと1個”がちゃんと入る横長ボディバッグ

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【Amazonタイムセール】STREAM「ボディバッグ」をチェック！

STREAMの「ボディバッグ」がAmazonタイムセール対象。参考価格3,980円のところ、12％オフの3,490円で販売中。

小さいバッグは、あの“パンパン感”がつらい。ペットボトルを入れた瞬間に形が崩れるし、財布を戻すたび中身がギューギューになる。見た目もダサいし、地味にイライラするのは本当に嫌。



STREAMは、横長だからペットボトルも傘も横並びで入れやすい。小さいバッグ特有の窮屈さを、かなり減らしてくれる。3,000円台なら試しやすい。

①横長37.5cmで膨らみにくい

幅37.5cmの横長設計を採用。500mlペットボトルや折りたたみ傘、長財布などを横並びで入れやすく、小さいバッグ特有の“中がギューギューになる感じ”を減らしやすい。荷物を入れても、不格好に膨らみにくい。

②止水ファスナー＋防犯寄りの設計

止水ファスナーを採用するほか、ファスナーがむき出しになりにくい構造も特徴。海外旅行向けの防犯バッグほどゴツく見えにくく、普段の街使いにも合わせやすい。防犯寄りのバッグでも、普段の服装に合わせやすいデザインにまとまっている。

③iPad miniも入れやすい

奥行きは約12cm。500mlペットボトルや折りたたみ傘に加え、iPad miniやモバイルバッテリー、エコバッグなどもまとめて入れやすい。小さいバッグだと荷物が足りなくなりがちな日でも、リュックほど大げさになりにくいサイズ感。