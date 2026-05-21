Ryzen 5搭載で、普段使いから仕事まで。有線LANも16GBメモリも入った15.6型mouseが11万円切り！

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【Amazonタイムセール】マウスコンピューター 15.6型ノートPC「mouse A5」をチェック！

マウスコンピューターの15.6型ノートPC「mouse A5」がAmazonタイムセール対象。参考価格123,800円のところ、11％オフの109,800円で販売中。

ノートPCが薄くなるのはいいけど、USB-Aが足りない、HDMIもない、有線LANも刺さらない……と、結局デスクにUSBハブが常駐している。あの“ちょい足し環境”、地味にストレス。

マウスコンピューターの「mouse A5」は、そんな“ポート削りすぎ問題”に疲れた人向けの15.6型ノートPCだ。Ryzen 5 7430Uと16GBメモリを搭載しつつ、有線LANやHDMI、USB-Aも装備。今ならAmazonタイムセールで11万円切りとなっている。

15.6型だから、机では見やすい

15.6型フルHD液晶を搭載。14型クラスより作業領域を取りやすく、表計算や資料確認、動画視聴まで1台でこなしやすい。家や会社の机で使うなら、見やすさを優先できるサイズ感だ。

USB-AもHDMIも、有線LANまである

USB-Aを左右に合計3基、HDMI、有線LAN、映像出力対応のUSB-Cを備える。マウスや外付けストレージ、外部ディスプレイをそのままつなぎやすく、ハブ頼みの配線を減らしやすい。机まわりをシンプルに保ちたい人には合う。

16GBメモリと3年保証で、長く使いやすい

Ryzen 5 7430U、16GBメモリ、500GB SSDを搭載。Officeは付かないが、普段使いや事務作業には扱いやすい構成だ。3年センドバック修理保証と24時間365日電話サポートも用意されている。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 5 7430U

【メモリ】16GB

【ストレージ】500GB SSD

【ディスプレイ】15.6型 フルHD

【インターフェース】USB Type-C、USB-A、HDMI、有線LAN

【OS】Windows 11 Home

【保証】3年保証