Amazonセール情報大紹介！ 第1781回
スマホより快適、11型より身軽。PHILIPSの8.7型タブレット「T7335」が2.1万円
2026年05月21日 14時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】PHILIPS 8.7型タブレット「T7335」をチェック！
PHILIPSの8.7型タブレット「T7335」がAmazonタイムセール対象。参考価格27,980円のところ、21％オフの21,980円で販売中。
スマホより見やすくて、でも11型みたいに大げさじゃない。この“間のサイズ”の小型タブレット、実際かなり使いやすい。
PHILIPSの「T7335」は、SIMを挿して使える8.7型タブレット。家の中だけじゃなく、そのまま外へ持ち出しやすい。もちろん、iPad miniみたいな高級小型タブとは方向性が違うけれど、動画や電子書籍向けの“割り切りサブ機”として見ると、かなり面白い存在だ。
8.7型だから、スマホより見やすい
8.7型ディスプレイは、スマホより動画や漫画を見やすく、11型ほど大げさになりにくいサイズ。1340×800のIPS表示で、電子書籍やWeb閲覧用のサブ端末として使いやすい。
SIMを挿せるから、外でも使いやすい
Wi-Fiだけでなく4G LTEにも対応し、SIMを挿して通信できる。自宅用に限らず、外出先で地図を見たり、ちょっと調べものをしたりする用途にも回しやすい。
128GB＋microSDで、動画や漫画を入れやすい
内蔵ストレージは128GBで、microSDは最大1TBまで対応。動画、写真、電子書籍をある程度まとめて入れられるので、サブ機でも容量不足を気にしにくい。
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