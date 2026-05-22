RTX 5060＋17型240Hzで、約21万円！ MSIの大画面ゲーミングノートが狙い目

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【Amazonタイムセール】MSI 17.3型ゲーミングノートPC「Katana 17 HX B14W」をチェック！

MSIの17.3型ゲーミングノートPC「Katana 17 HX B14W」がAmazonタイムセール対象。参考価格246,182円のところ、15％オフの209,800円で販売中。

最近のゲーミングノートでは、30万円近いモデルも多い。性能が上がるのはいいけど、「ゲーム用PCにそこまで出せるだろうか」と足踏みする人も多いはず。

そんななかで、MSIの「Katana 17 HX B14W」は地味に見逃せない。RTX 5060に240Hz対応の17.3型大画面を盛り込みながら、タイムセール価格は209,800円。最近のゲーミングノートに見慣れてくると、「これなら狙えるかも」と思える。

ゲーム画面を広く使える

17.3型のWQHDディスプレイを搭載し、リフレッシュレートは240Hz対応。FPSやバトロワ系でも視点移動が滑らかで、敵やUIも見やすい。外部モニターなしでもゲームしやすいサイズ感だ。

RTX 5060＋Core i7 HX

GeForce RTX 5060 Laptop GPUと第14世代Core i7-14650HXを搭載。最近の重量級ゲームはもちろん、240Hzディスプレイを活かしたFPSゲームも快適に遊びやすい構成だ。

周辺機器もつなぎやすい

USB3.2 Gen2 Type-Aを3基備え、マウスやキーボード、ヘッドセットなどをまとめて接続しやすい。USB Type-Cは映像出力やUSB PDにも対応しており、据え置き用途でも扱いやすい。

製品スペック

【CPU】Core i7-14650HX

【GPU】NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレイ】17.3型 WQHD（2560×1440）/240Hz