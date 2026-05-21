Amazonセール情報大紹介！ 第1780回
908gでCopilot+ AI対応なのに有線LAN付き。ビジネス用途にも便利なFMV「Note U」がタイムセール中
2026年05月21日 13時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】FMV 14型ノートPC「Note U（WU1-L1）」をチェック！
FMVの14型ノートPC「Note U（WU1-L1）」がAmazonタイムセール対象。参考価格228,100円のところ、5％オフの216,600円で販売中。
Copilot+ AI対応ノートというと、薄型化やミニマル構成を前面に出したモデルも多い。FMVの「Note U（WU1-L1）」は、約908gの軽量14型ながら、有線LANやUSB-A、HDMIも搭載。仕事用PCとして使いやすい堅実な構成を採用している。
14型なのに約908g
14型ディスプレイを搭載しながら、重さ約908gを実現。WUXGA（1920×1200）対応のタッチ液晶も採用している。
USB-AもHDMIも有線LANも
Thunderbolt 4対応USB Type-Cに加え、USB-A×2、HDMI、有線LAN（RJ-45）も搭載。変換アダプター前提になりにくい構成だ。
日本製＆3年保証
日本製モデルで、メーカー3年保証やマカフィー リブセーフ3年版も付属。Core Ultra 5や16GBメモリ、SSD 256GBを搭載し、Copilotキーも備える。
製品スペック
【CPU】インテル Core Ultra 5 226V
【メモリー】16GB
【ストレージ】SSD 約256GB
【ディスプレイ】14.0型 WUXGA（1920×1200） タッチ対応
【重量】約908g
【インターフェース】USB-A×2、HDMI、有線LAN（RJ-45）、Thunderbolt 4 USB Type-C×2
【通信】Wi-Fi 7
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