LDAC・ANC・マルチポイント入りで7,800円。“上位機っぽい構成”のCMFイヤホンが割引中

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【Amazonスマイルセール】CMF by Nothing Buds Pro 2 ワイヤレスイヤホンをチェック！

CMF by Nothingのワイヤレスイヤホン「CMF by Nothing Buds Pro 2」がAmazonスマイルセール対象。参考価格9,800円のところ、20％オフの7,800円で販売中。

ワイヤレスイヤホンの世界は、上を見ればキリはない。でも、LDAC・ANC・マルチポイントが揃って7,800円なら、「これでいいのでは」と思わせてくる。CMF by Nothingの「Buds Pro 2」は、比較に迷い続ける人が選びやすい1台。

①低音用11mm＋高音用6mmのデュアルドライバー

11mmの低音用ダイナミックドライバーと、6mmの平面型高音ドライバーを搭載。異なるタイプを組み合わせた構成で、低音から高音までしっかり鳴らせる。LDACにも対応しているので、音質重視で選びたい人にも合う。

②ノイキャンも2台接続も、普段使いに困らない

最大50dBのアクティブノイズキャンセリングやマルチポイント接続、低遅延に対応。通勤中は音楽、仕事中はスマホとPCを切り替えるといった使い方がそのままできる。

③充電を気にせず使える＋ダイヤル操作

本体のみで最大11時間、ケース込みで最大43時間再生に対応。10分の充電で約7時間使える。ケースのダイヤルで音量やノイキャンの切り替えができるのも便利。IP55防水に対応し、充電ケーブルは付属しない。