Amazonセール情報大紹介！ 第1788回
LDAC・ANC・マルチポイント入りで7,800円。“上位機っぽい構成”のCMFイヤホンが割引中
2026年05月22日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonスマイルセール】CMF by Nothing Buds Pro 2 ワイヤレスイヤホンをチェック！
CMF by Nothingのワイヤレスイヤホン「CMF by Nothing Buds Pro 2」がAmazonスマイルセール対象。参考価格9,800円のところ、20％オフの7,800円で販売中。
ワイヤレスイヤホンの世界は、上を見ればキリはない。でも、LDAC・ANC・マルチポイントが揃って7,800円なら、「これでいいのでは」と思わせてくる。CMF by Nothingの「Buds Pro 2」は、比較に迷い続ける人が選びやすい1台。
①低音用11mm＋高音用6mmのデュアルドライバー
11mmの低音用ダイナミックドライバーと、6mmの平面型高音ドライバーを搭載。異なるタイプを組み合わせた構成で、低音から高音までしっかり鳴らせる。LDACにも対応しているので、音質重視で選びたい人にも合う。
②ノイキャンも2台接続も、普段使いに困らない
最大50dBのアクティブノイズキャンセリングやマルチポイント接続、低遅延に対応。通勤中は音楽、仕事中はスマホとPCを切り替えるといった使い方がそのままできる。
③充電を気にせず使える＋ダイヤル操作
本体のみで最大11時間、ケース込みで最大43時間再生に対応。10分の充電で約7時間使える。ケースのダイヤルで音量やノイキャンの切り替えができるのも便利。IP55防水に対応し、充電ケーブルは付属しない。
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