17型で約1389g、しかもCore Ultra 9＋32GB！ LG gramが3万円引き【Amazonタイムセール】

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【Amazonタイムセール】LG 17型ノートPC「LG gram 17（17Z90TL-GU98J）」をチェック！

LGの17型ノートPC「LG gram 17（17Z90TL-GU98J）」がAmazonタイムセール対象。参考価格363,455円のところ、9％オフの329,800円で販売中。

持ち運ぶために軽い13インチを買ったのに、画面が狭くて家では外部モニターへ接続。そんな“軽量ノートあるある”に悩んでいる人も多いはず。LGの「gram 17」は、17型の大画面を備えながら重量約1.3kg台を実現したモバイルノートPCだ。

17型WQXGAで、作業画面が広い

17型WQXGAディスプレイを搭載。ブラウザやExcel、チャットを並べても窮屈になりにくく、外出先でも広い画面で作業しやすい。16:10比率で縦方向にも余裕があり、長文や表も見やすい構成だ。

約1.3kg台。持ち歩きやすい

17型ノートPCとしてはかなり軽い約1.3kg台を実現。薄さ約16.8mmのスリム設計で、カバンへ入れて持ち運びやすい。大画面ノートは重いから避けていた人でも、選択肢に入るようなサイズ感になっている。

Core Ultra 9と32GB

Core Ultra 9 288Vと32GBメモリを搭載したハイエンド構成。ブラウザを大量に開きながらの作業や画像編集、複数アプリの同時利用もしやすい。Thunderbolt 4やHDMI、USB-Aも備え、周辺機器も多数繋げる。

製品スペック

【CPU】Core Ultra 9 288V

【メモリ】32GB

【ストレージ】1TB SSD

【ディスプレイ】17型 WQXGA（2560×1600）

【重量】約1389g

【バッテリー駆動時間】最大21.5時間

【端子】Thunderbolt 4×2、USB-A×2、HDMI