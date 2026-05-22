Amazonセール情報大紹介！ 第1784回
17型で約1389g、しかもCore Ultra 9＋32GB！ LG gramが3万円引き【Amazonタイムセール】
2026年05月22日 12時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】LG 17型ノートPC「LG gram 17（17Z90TL-GU98J）」をチェック！
LGの17型ノートPC「LG gram 17（17Z90TL-GU98J）」がAmazonタイムセール対象。参考価格363,455円のところ、9％オフの329,800円で販売中。
持ち運ぶために軽い13インチを買ったのに、画面が狭くて家では外部モニターへ接続。そんな“軽量ノートあるある”に悩んでいる人も多いはず。LGの「gram 17」は、17型の大画面を備えながら重量約1.3kg台を実現したモバイルノートPCだ。
17型WQXGAで、作業画面が広い
17型WQXGAディスプレイを搭載。ブラウザやExcel、チャットを並べても窮屈になりにくく、外出先でも広い画面で作業しやすい。16:10比率で縦方向にも余裕があり、長文や表も見やすい構成だ。
約1.3kg台。持ち歩きやすい
17型ノートPCとしてはかなり軽い約1.3kg台を実現。薄さ約16.8mmのスリム設計で、カバンへ入れて持ち運びやすい。大画面ノートは重いから避けていた人でも、選択肢に入るようなサイズ感になっている。
Core Ultra 9と32GB
Core Ultra 9 288Vと32GBメモリを搭載したハイエンド構成。ブラウザを大量に開きながらの作業や画像編集、複数アプリの同時利用もしやすい。Thunderbolt 4やHDMI、USB-Aも備え、周辺機器も多数繋げる。
製品スペック
【CPU】Core Ultra 9 288V
【メモリ】32GB
【ストレージ】1TB SSD
【ディスプレイ】17型 WQXGA（2560×1600）
【重量】約1389g
【バッテリー駆動時間】最大21.5時間
【端子】Thunderbolt 4×2、USB-A×2、HDMI
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