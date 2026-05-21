RTX 5060＋144Hz液晶で、ゲームも動画編集もちゃんとこなせる！ HPのノートPC「Victus 15」が22万円台

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで割引中】HP ゲーミングノートPC「Victus 15（BS7L0PA-AAAA）」をチェック！

HPのゲーミングノートPC「Victus 15」がAmazonで割引対象。過去価格258,800円のところ、12％オフの226,800円で販売中。

最近のゲーミングノートPCの性能はすごい。でも、LEDが派手に光ったり、“ゲーム専用機”っぽい見た目のものも多い。仕事や外出先でも開くなら、もう少し普通っぽいほうがラクかもしれない。

HPの「Victus 15」は、そんな“ゲーム感”を抑えつつ、RTX 5060や24GBメモリを搭載した15.6型ノート。最近のゲームはもちろん、動画編集や配信も1台でこなしやすい。22万円台という価格も含めて、「派手すぎるゲーミングPCは避けたい。でも、ちゃんと長く使える高性能PCが欲しい」という人には、かなり有力な選択肢になりそうだ。

15.6型・144Hzで、ゲームを快適に遊べる

15.6型のフルHD非光沢IPSディスプレイを搭載。144Hz対応なので、FPSやレースゲームでも画面の動きを追いやすい。17型ほど場所を取らず、家の机へ置くメインPCとしてもちょうどいいサイズ感だ。

RTX 5060搭載で、配信や編集も

Core i7-13620HとRTX 5060 Laptop グラフィックスを搭載。録画しながら遊んだり、プレイ動画を編集したりと、ゲーム以外にもちゃんと使える。動画編集や配信まで1台で済ませたい人向け。

24GBメモリと1TB SSD

24GBメモリと1TB SSDを搭載。ゲームを複数入れたり、録画データや編集素材を置いたりしても、最初から容量不足で悩みにくい。Wi-Fi 6EやBluetooth 5.3にも対応している。

製品スペック

【CPU】Core i7-13620H

【GPU】NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU

【メモリ】24GB

【ストレージ】1TB SSD

【ディスプレイ】15.6型 フルHD IPS 非光沢 144Hz

【重量】約2.29kg