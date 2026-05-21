Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第344回
静音リニア軸＋日本語配列で、夜でも気兼ねなく打てるキーボードがタイムセールで1万円ジャスト！
2026年05月21日 16時00分更新
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EPOMAKERのテンキーレスゲーミングキーボードをチェック
Amazon.co.jpにて、EPOMAKERのテンキーレスゲーミングキーボード「TH87 JIS（Sea Salt Silent）」が販売中だ。参考価格は1万2500円だが、タイムセールにより20％オフの1万円で購入できる（5月21日時点）。
本製品は、コンパクトなテンキーレス（87％）を採用する日本語配列のゲーミングキーボード。有線・2.4GHz・Bluetoothのトリプル接続をはじめ、2種類のキースイッチ、ホットスワップへの対応、最大45時間（バックライトオン）・最大200時間（バックライトオフ）のバッテリー駆動などが特徴となっている。
日本語配列・静音・テンキーレスの三拍子
ユーザーレビューを見ると、「見た目良し、静音良し、価格良し」「現時点ではコスパ最良」「打ち心地はとても良い」といった声が寄せられている。「日本語配列・静音・テンキーレス」の条件にマッチするゲーミングキーボードを探している人におすすめできそうだ。
|Image from Amazon.co.jp
|EPOMAKER TH87 JIS 日本語配列 TKL ワイヤレスゲーミングキーボード 2.4GHz/BT5.0/有線 テンキーレス ホットスワップ対応 10000mAh 無線 メカニカルキーボード 91キーリニアスイッチ RGBバックライト ガスケット構造 PBTキーキャップ Windows mac対応 (Blue&White, Sea Salt Silent)
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