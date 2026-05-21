Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第348回
Switch 2用の有線ゲーミングイヤフォン、2300円で買える！ 安さで選ぶならコレがいいかも
2026年05月21日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
PowerAのNintendo Switch 2用有線イヤフォンをチェック
Amazon.co.jpにて、PowerAのNintendo Switch 2用有線イヤフォン「【任天堂ライセンス商品】NSHS0531JP-01」が販売中だ。価格は2300円。
本製品は、Nintendo Switch 2に対応する有線イヤフォン（任天堂ライセンス取得済み）。クリアな音質を提供する8mm径ドライバーや3サイズのイヤーピース、マイクのオンオフの操作ができる手元スイッチなどが特徴となっている。
安さで選ぶなら、公式ライセンス取得済みのコレ！
ユーザーレビューを見ると、「音漏れが少ないのがいい」「音質を追求する人は一考すべし」「安価でSwitch 2とお揃いにしたい人向け」といった声が寄せられている。2000円台で購入できる手軽さと無難な音質がポイントになっているようだ。音質にそこまでこだわっておらず、安価なゲーミングイヤフォンを探している人におすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|【任天堂ライセンス商品】PowerA パワーエー 有線イヤホン for Nintendo Switch 2 – ブラック NSHS0531JP-01 【国内正規品 2年保証】
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第347回
トピックス【15％オフ】Switch 2対応の最大60Wの急速充電ができるACアダプター、充電しながらゲームもできて便利かも
-
第346回
トピックスRTX 5060＋144Hz液晶でゲーム入門にも選びやすい！ MSI製15.6型ノートがタイムセールで3万円オフ！
-
第345回
トピックス約88gの軽量で左右対称、有線・無線対応のゲーミングマウスがタイムセールで20％オフ
-
第344回
トピックス静音リニア軸＋日本語配列で、夜でも気兼ねなく打てるキーボードがタイムセールで1万円ジャスト！
-
第343回
トピックスWQHD×180Hz×1msで、映像のキレもヌルヌル感も一段上！ ASUS製27型ディスプレーがタイムセールで3万800円！
-
第342回
トピックスSwitchもPCもスマホもOK、3WAY接続で使い回せる万能パッド！ 4000円台の高コスパモデル
-
第341回
トピックス5000円でヘッドセットを買うならこれか!? PCもPS5もSwitchもスマホも、1台で使い回せる
-
第340回
トピックスマイクラとコラボしたRazerのマウスが19％オフ！ 見た目だけじゃない、軽量設計の使いやすさもポイント
-
第339回
トピックスRTX 5060搭載、300Hz液晶でヌルヌル遊べるGALLERIA製ゲーミングノートPC！ 32GBメモリー・1TB SSDと申し分なし
-
第338回
トピックスXboxワイヤレスコントローラーを2台同時に充電できるスタンドを発見！ 充電式バッテリー付属なので電池を買わなくてもOK
- この連載の一覧へ