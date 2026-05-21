Switch 2用の有線ゲーミングイヤフォン、2300円で買える！ 安さで選ぶならコレがいいかも

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PowerAのNintendo Switch 2用有線イヤフォンをチェック

Amazon.co.jpにて、PowerAのNintendo Switch 2用有線イヤフォン「【任天堂ライセンス商品】NSHS0531JP-01」が販売中だ。価格は2300円。

本製品は、Nintendo Switch 2に対応する有線イヤフォン（任天堂ライセンス取得済み）。クリアな音質を提供する8mm径ドライバーや3サイズのイヤーピース、マイクのオンオフの操作ができる手元スイッチなどが特徴となっている。

安さで選ぶなら、公式ライセンス取得済みのコレ！

ユーザーレビューを見ると、「音漏れが少ないのがいい」「音質を追求する人は一考すべし」「安価でSwitch 2とお揃いにしたい人向け」といった声が寄せられている。2000円台で購入できる手軽さと無難な音質がポイントになっているようだ。音質にそこまでこだわっておらず、安価なゲーミングイヤフォンを探している人におすすめできる。