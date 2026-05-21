Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第349回
コスパ良すぎだろ……Lenovo製27型フルHDゲーミングディスプレー、タイムセールで2万円切り！
2026年05月21日 20時00分更新
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Lenovoの27型フルHDゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、Lenovoの27型フルHDゲーミングディスプレー「Legion 27-15」が販売中だ。参考価格は2万8380円だが、タイムセール中は31％オフの1万9580円で購入できる（5月21日時点）。
本製品はフルHD（1920×1080ドット）のIPSパネルを採用する27型ゲーミングディスプレーで、リフレッシュレートは240Hz、応答速度は0.5ms（MPRT）/1ms（GTG）。そのほか、sRGB：99％や多機能スタンドなども特徴となっている。
240HzのフルHDゲーミングディスプレーがタイムセールの対象に
ユーザーレビューを見ると、「満足度が高い」「コスパ最強」「フルHDで十分な人にとっては間違いなくおすすめできる一台」といった声が寄せられている。タイムセール中は2万円を切る価格で購入できるため、フルHDゲーミングディスプレーをお得にゲットしたい人は要チェックだ。
|Image from Amazon.co.jp
|Lenovo ゲーミングモニター Legion 27-15 27インチ/フルHD/Fast IPSパネル/240Hz/1ms(GtG)/HDMI2.1x2, DP1.4x1/HDR10/AMD FreeSync™ Premium/縦横回転,高さ調整/日本国内5年保証
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