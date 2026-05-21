コスパ良すぎだろ……Lenovo製27型フルHDゲーミングディスプレー、タイムセールで2万円切り！

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Lenovoの27型フルHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、Lenovoの27型フルHDゲーミングディスプレー「Legion 27-15」が販売中だ。参考価格は2万8380円だが、タイムセール中は31％オフの1万9580円で購入できる（5月21日時点）。

本製品はフルHD（1920×1080ドット）のIPSパネルを採用する27型ゲーミングディスプレーで、リフレッシュレートは240Hz、応答速度は0.5ms（MPRT）/1ms（GTG）。そのほか、sRGB：99％や多機能スタンドなども特徴となっている。

240HzのフルHDゲーミングディスプレーがタイムセールの対象に

ユーザーレビューを見ると、「満足度が高い」「コスパ最強」「フルHDで十分な人にとっては間違いなくおすすめできる一台」といった声が寄せられている。タイムセール中は2万円を切る価格で購入できるため、フルHDゲーミングディスプレーをお得にゲットしたい人は要チェックだ。