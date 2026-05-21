約88gの軽量で左右対称、有線・無線対応のゲーミングマウスがタイムセールで20％オフ

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DAREUのワイヤレスゲーミングマウスをチェック

Amazon.co.jpにて、DAREUのワイヤレスゲーミングマウス「DAREU A950」が販売中だ。過去価格は7750円だが、タイムセールにより20％オフの6200円で購入できる（5月21日時点）。

本製品は、約88gの軽量と左右対称デザインを採用するワイヤレスゲーミングマウス。USB有線・2.4GHzへの対応や、低省電力光学センサー、最大120時間駆動、付属のマグネットRGB充電スタンドなどが特徴となっている。

必要十分な機能がそろったゲーミングマウス

ユーザーレビューを見ると、「充電器付きがうれしい」「見た目がかっこいい」「とても反応がよい」といった声が寄せられている。充電器が付属している点や駆動時間、使い勝手の良さがポイントになっているようだ。必要十分な機能をそろえたゲーミングマウスが欲しい人は、本製品をチェックしてみては？