Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第345回
約88gの軽量で左右対称、有線・無線対応のゲーミングマウスがタイムセールで20％オフ
2026年05月21日 16時00分更新
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DAREUのワイヤレスゲーミングマウスをチェック
Amazon.co.jpにて、DAREUのワイヤレスゲーミングマウス「DAREU A950」が販売中だ。過去価格は7750円だが、タイムセールにより20％オフの6200円で購入できる（5月21日時点）。
本製品は、約88gの軽量と左右対称デザインを採用するワイヤレスゲーミングマウス。USB有線・2.4GHzへの対応や、低省電力光学センサー、最大120時間駆動、付属のマグネットRGB充電スタンドなどが特徴となっている。
必要十分な機能がそろったゲーミングマウス
ユーザーレビューを見ると、「充電器付きがうれしい」「見た目がかっこいい」「とても反応がよい」といった声が寄せられている。充電器が付属している点や駆動時間、使い勝手の良さがポイントになっているようだ。必要十分な機能をそろえたゲーミングマウスが欲しい人は、本製品をチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|DAREU A950 ゲーミングマウス 無線 左右対称 軽量 ワイヤレス USB/2.4GHz/Bluetooth RGB充電スタンド付き AIM-WLセンサー 12000DPI プログラム可能 ブラック/黒 技適認証取得【1年間メーカー保証】
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