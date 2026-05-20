Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第341回
5000円でヘッドセットを買うならこれか!? PCもPS5もSwitchもスマホも、1台で使い回せる
2026年05月20日 19時00分更新
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Rumoonのゲーミングヘッドセットをチェック
Amazon.co.jpにて、Rumoonのゲーミングヘッドセット「Captain 560（ホワイト）」が販売中だ。過去価格は6999円だが、タイムセールにより29％オフの4999円で購入できる（5月20日時点）。
本製品は、2.4GHz（USB接続）・Bluetooth 5.3、有線に対応するゲーミングヘッドセット。付属の2.4GHzレシーバーはXboxのコントローラーに接続可能だ。そのほかの特徴は、50mmの大口径ドライバーやノイズキャンセリングマイク、最大45時間のバッテリー駆動など。
疲れにくい、聞き取りやすい、使いやすい！
ユーザーレビューを見ると、「軽量で長時間プレイしても疲れにくい」「音質が良く、マイクもクリア」「足音や銃声もクリアに聞こえ、定位感も抜群」といった声が寄せられている。使い勝手の良さとコスパの高さがポイントになっているようだ。
タイムセール中は5000円未満の価格で購入できるため、ゲーミングヘッドセットを探している人はチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|ゲーミングヘッドセット【2.4GUSB ・BT5.3・有線・Xboxシリーズコントローラー対応】ワイヤレスゲーミングヘッドセット|50mmドライバーENCノイズキャンマイク·最大45時間再生·快適装着感·折畳式Apex/Fortnite/CoD/原神対応·Xboxシリーズ接続対応·PS5/PC/Switch对応PS5 ヘッドセットRumoon Captain 560ゲーミングヘッドホン(ホワイト)
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