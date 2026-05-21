RTX 5060＋144Hz液晶でゲーム入門にも選びやすい！ MSI製15.6型ノートがタイムセールで3万円オフ！

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MSIの15.6型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、MSIの15.6型ゲーミングノートPC「Cyborg 15」が販売中だ。過去価格は23万9800円だが、タイムセールにより13％オフの20万9800円で購入できる（5月21日時点）。

本製品は、インテル「Core i7-13620H」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載する15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB、ストレージは512GB NVMe M.2 SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。

必要なものがそろったゲーミングノート、タイムセールで3万円オフ

ユーザーレビューを見ると、「最新ゲームを快適に遊ぶために必要な要素をしっかり押さえた一台」「コスパ重視のゲーマーに刺さる構成」「描画の安定性や操作時のレスポンスに不満を感じにくく、長時間プレイでも安心感がある」といった声が寄せられている。

タイムセール中は3万円オフで購入できるため、20万円の予算でRTX 5060搭載のゲーミングノートPCを探している人におすすめできる。