Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第346回
RTX 5060＋144Hz液晶でゲーム入門にも選びやすい！ MSI製15.6型ノートがタイムセールで3万円オフ！
2026年05月21日 17時00分更新
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MSIの15.6型ゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、MSIの15.6型ゲーミングノートPC「Cyborg 15」が販売中だ。過去価格は23万9800円だが、タイムセールにより13％オフの20万9800円で購入できる（5月21日時点）。
本製品は、インテル「Core i7-13620H」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載する15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB、ストレージは512GB NVMe M.2 SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。
必要なものがそろったゲーミングノート、タイムセールで3万円オフ
ユーザーレビューを見ると、「最新ゲームを快適に遊ぶために必要な要素をしっかり押さえた一台」「コスパ重視のゲーマーに刺さる構成」「描画の安定性や操作時のレスポンスに不満を感じにくく、長時間プレイでも安心感がある」といった声が寄せられている。
タイムセール中は3万円オフで購入できるため、20万円の予算でRTX 5060搭載のゲーミングノートPCを探している人におすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】MSI ゲーミングノートPC Cyborg 15 GeForce RTX 5060 Core i7 13620H 15.6インチ メモリ 16GB SSD 512GB リフレッシュレート144Hz Windows11 Cyborg-15-B13WFKG-1172JP
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