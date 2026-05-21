320Hz駆動の滑らかさに感動！ GigaCrystaの24.5型フルHDゲーミングディスプレーがタイムセールで10％オフ

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アイオーデータの24.5型フルHDゲーミングディスプレー

Amazon.co.jpにて、アイオーデータの24.5型フルHDゲーミングディスプレー「GigaCrysta EX-GD254U」が販売中だ。過去価格は2万9980円だが、タイムセールにより10％オフの2万6980円で購入できる（5月21日時点）。

本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のAHVAパネルを採用する24.5型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは320Hz、応答速度は0.4msなど。そのほか、映像のブレを低減させる機能や、映像のズレやカクつきを抑えてくれる機能なども備える。

320Hz駆動のゲーミングディスプレーが2万円台

ユーザーレビューを見ると、「映像が非常に滑らかできれい」「120Hz→320Hzの違いに感動。性能の向上を実感できて非常に満足」「リモコンが便利」といった声が寄せられている。320Hz駆動ながらも2万円台の価格帯で購入できる点がポイントになっているようだ。高リフレッシュレートの力を得たい人におすすめできる。