Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第347回
【15％オフ】Switch 2対応の最大60Wの急速充電ができるACアダプター、充電しながらゲームもできて便利かも
2026年05月21日 18時00分更新
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Nintendo Switch 2のACアダプターをチェック
Amazon.co.jpにて、ECHTPowerの「Switch 2 ACアダプター」が販売中だ。参考価格は2980円だが、タイムセールにより15％オフの2545円で購入できる（5月21日時点）。
本製品はPower Delivery（PD）を搭載するACアダプターで、最大60Wで急速充電が可能。Nintendo Switch 2本体の場合、約2時間で満充電ができるという。Nintendo Switch 2に加えて、Switch Lite、スマホ、タブレット、ノートPCなど、USB Type-Cポートがあるデバイスに対応する。ちなみに、ゲームをしながら充電もできる。
純正よりも安価なACアダプター
ユーザーレビューを見ると、「Switch 2は問題なく充電できた」「サイズが小さいので持ち運びに便利」「純正品より安価」といった声が寄せられている。高速充電と持ち運びやすいサイズがポイントになっているようだ。純正よりも手頃なので、困ったときの予備、外出用に本製品を買っておいても良いかもしれない。
|Image from Amazon.co.jp
|Switch 2 ACアダプター 充電器 PD規格 60W急速充電 TVモード対応 両端Type-C PSE認証済み Switch 2/Switch Lite/Switch OLED対応 有機elモデル スマートフォン ノートPC その他機器対応
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