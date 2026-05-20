WQHD×180Hz×1msで、映像のキレもヌルヌル感も一段上！ ASUS製27型ディスプレーがタイムセールで3万800円！

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ASUSの27型WQHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSの27型WQHDゲーミングディスプレー「ROG Strix XG27ACS」が販売中だ。過去価格は3万7500円だが、タイムセールにより18％オフの3万800円で購入できる（5月20日時点）。

本製品は、WQHD（2560×1440ドット）のFast IPSパネルを採用する27型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは180Hz、応答速度は最大1ms（GTG）など。sRGB：133％・DCI-P3：97％をカバーしており、色鮮やかな映像を表示できるという。

3万円台で買える180Hz駆動のWQHDディスプレー

ユーザーレビューを見ると、「きれいで鮮やか」「ディスプレーの可動域の広さも◎」「総じて満足」といった声が寄せられている。180Hz駆動のゲーミングディスプレー、または27型WQHDディスプレーを探している人はチェックしてみては？