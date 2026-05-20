Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第343回
WQHD×180Hz×1msで、映像のキレもヌルヌル感も一段上！ ASUS製27型ディスプレーがタイムセールで3万800円！
2026年05月20日 21時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
ASUSの27型WQHDゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、ASUSの27型WQHDゲーミングディスプレー「ROG Strix XG27ACS」が販売中だ。過去価格は3万7500円だが、タイムセールにより18％オフの3万800円で購入できる（5月20日時点）。
本製品は、WQHD（2560×1440ドット）のFast IPSパネルを採用する27型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは180Hz、応答速度は最大1ms（GTG）など。sRGB：133％・DCI-P3：97％をカバーしており、色鮮やかな映像を表示できるという。
3万円台で買える180Hz駆動のWQHDディスプレー
ユーザーレビューを見ると、「きれいで鮮やか」「ディスプレーの可動域の広さも◎」「総じて満足」といった声が寄せられている。180Hz駆動のゲーミングディスプレー、または27型WQHDディスプレーを探している人はチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】ASUS ゲーミングモニター ROG Strix XG27ACS 27インチ / HDR / 180Hz / 1ms (GTG) / Fast IPS/Extreme Low Motion Blur Sync/USB Type-C/G-Sync対応/三脚ソケット/国内正規品
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第342回
トピックスSwitchもPCもスマホもOK、3WAY接続で使い回せる万能パッド！ 4000円台の高コスパモデル
-
第341回
トピックス5000円でヘッドセットを買うならこれか!? PCもPS5もSwitchもスマホも、1台で使い回せる
-
第340回
トピックスマイクラとコラボしたRazerのマウスが19％オフ！ 見た目だけじゃない、軽量設計の使いやすさもポイント
-
第339回
トピックスRTX 5060搭載、300Hz液晶でヌルヌル遊べるGALLERIA製ゲーミングノートPC！ 32GBメモリー・1TB SSDと申し分なし
-
第338回
トピックスXboxワイヤレスコントローラーを2台同時に充電できるスタンドを発見！ 充電式バッテリー付属なので電池を買わなくてもOK
-
第337回
トピックス240Hz＋0.3msでヌルヌル高速表示！ ASUS製23.8型フルHDゲーミングディスプレーが10％オフ
-
第336回
トピックス配信の声がグッと本格派に！ オーディオテクニカの本気の音質＋コンデンサーマイク搭載のヘッドセットがセール中！
-
第335回
トピックスRTX 5060搭載で20万円切りのゲーミングデスクトップPC！ 32GBメモリーや1TB SSDでお得では？
-
第334回
トピックス白×RGBでデスク映えする“見た目も強い”ゲーミングキーボードが54％オフ！ 快適なフルサイズが魅力！
-
第333回
トピックスSwitchもPCもスマホもこれ1台！ 背面ボタン付き多機能コントローラーがセール中
- この連載の一覧へ