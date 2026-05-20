RTX 5060搭載、300Hz液晶でヌルヌル遊べるGALLERIA製ゲーミングノートPC！ 32GBメモリー・1TB SSDと申し分なし

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GALLERIAの16型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、GALLERIAの16型ゲーミングノートPC「XL7C-R56-6A」が販売中だ。価格は30万6380円。

フルHD～WQHD環境で快適に遊べるスペック

本製品は、インテル「Core Ultra 7 255HX」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載する16型ゲーミングノートPC。メモリーは32GB(DDR5-4800）、ストレージは1TB NVMe M.2 SSD、解像度は2560×1600ドット、リフレッシュレートは300Hz、OSはWindows 11 Homeなど。

ゲームパフォーマンスについては、『Apex Legends』はフルHD・最高設定だと210fps、『Escape from Tarkov』はフルHD・最高設定だと85fps、『Forza Horizon 5』はフルHD・最高設定だと85fpsなど（製品ページより一部抜粋）。設定にもよるが、フルHD～WQHDの解像度であれば問題なく遊べるようだ。

30万円台と高いものの、ゲームも仕事も両立できるスペックが魅力。長く愛用できる一台を求めている人におすすめできそうだ。