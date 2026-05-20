Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第340回
マイクラとコラボしたRazerのマウスが19％オフ！ 見た目だけじゃない、軽量設計の使いやすさもポイント
2026年05月20日 18時00分更新
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Razerの有線ゲーミングマウスをチェック
Amazon.co.jpにて、Razerの有線ゲーミングマウス「Razer Cobra Minecraft Edition」が販売中だ。過去価格は1万480円だが、執筆時点では19％オフの8500円で購入できる（5月20日時点）。
本製品は『マインクラフト』の公式ライセンスを取得したコラボモデルで、同作に登場する「クリーパー」の顔がトレードマークになっている。そのほか、つかみ持ち・つまみ持ち特化のデザイン、約58gの軽量設計、低遅延と耐久性を兼ね備えたマウススイッチなども特徴だ。
「軽さが最高」「一度慣れたら他のマウスに戻れなくなる」と好評
ユーザーレビューを見ると、「軽くて使いやすい」の声が多い模様。「慣れると以前のマウスに戻れなくなる」といった声もあるなど、軽量設計の評価が高いようだ。「マイクラ」のコラボモデルが欲しい人、Razerの軽量マウスが欲しい人におすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|Minecraft ゲーミングマウス Razer レイザー Cobra Minecraft Edition 58g 軽量 コンパクト つかみ持ち/つまみ持ちにフィット 有線 第3世代 オプティカルマウススイッチ 没入感を高めるアンダーグロー Chroma ライティング 8500 DPI オプティカルセンサー Speedflexケーブル コブラ マインクラフト エディション 【日本正規代理店保証品】
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