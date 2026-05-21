雨に強い靴をお探しならコレ Amazonトレッキングシューズ第1位、メレルのゴアテックスシューズ

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雨の日に普通のスニーカーで出かけて、靴下までじんわり濡れる。あの瞬間、人はだいたい無言になります。そんな悲劇を減らしたいなら、メレルのMoab 3 Synthetic Gore-Texはどうでしょうか。

GORE-TEX搭載で雨に強く、歩きやすさもアウトドアシューズ譲り。見た目は大げさすぎず、街歩きにも旅行にも使いやすい。Amazonにて29%OFFの14,790円で販売されています（5月21日現在）。ちなみにこちら、メンズハイキング・トレッキングシューズの売れ筋ランキングの第1位でもあります。

Moab 3 Synthetic Gore-Texは、ハイキングシューズの定番「Moab」シリーズの一足。2007年のシリーズ発売以降、多くのアウトドアユーザーに支持されてきたモデルで、Moab 3ではクッション性やアウトソール形状などがアップデートされています。

GORE-TEXメンブレンによる防水性と透湿性、Vibram TC5+アウトソールによるグリップ力、EVAフォームミッドソールやメレル エアークッションによる歩きやすさが特徴です。要するに「濡れにくい、滑りにくい、疲れにくい」靴。雨の日の通勤、旅行、フェス、軽い山歩きまで、守備範囲が広いのが魅力です。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

雨の日でも頼れるGORE-TEX搭載

雨天時でも足室内の快適性を保ちやすい透湿防水のGORE-TEXメンブレンを搭載しており、急な雨や濡れた道でも頼りになります。優れた耐久性とグリップ力をほこるVibram TC5+アウトソールを採用しているのもポイント。

歩きやすさにかなり本気

クッション性や安定感もしっかりしています。弾発性を高めたEVAフォームミッドソール、足を支えるインソール、かかとの衝撃を吸収するメレル エアークッションなどを採用。

アウトドア感はあるが、街でも履ける

見た目はいわゆるハイキングシューズですが、ローカットなので大げさすぎません。シンセティックレザーとメッシュの組み合わせで軽量化と通気性に配慮しつつ、つま先にはラバーのトゥキャップも備えています。

まとめ：足元の安心感はしっかりアウトドア寄り

参考価格：20,900円

現在の価格：14,790円［29%OFF］

特におすすめしたいのは、「スニーカーだと雨が不安。でも本格登山靴まではいらない」という人です。Moab 3 Synthetic Gore-Texなら、普段使いできるローカットタイプながら、足元の安心感はしっかりアウトドア寄り。

旅行用の靴としても優秀です。観光地で一日中歩く、天気が読めない、道が舗装路だけとは限らない。そういう場面で、こういう靴は強いです。おしゃれ全振りのスニーカーより頼れて、ゴツすぎる登山靴より気軽。足元に保険をかけるなら、Moab 3 Synthetic Gore-Texはかなり現実的な選択肢でしょう。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。