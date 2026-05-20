デカすぎるビジネスリュックはキツいでしょ？ 16型PCが入る“薄さ8cm”モデルがAmazonで人気

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【Amazonで割引中】グレヴィオ「ビジネスリュック 薄型モデル」をチェック！

グレヴィオの「ビジネスリュック 薄型モデル」がAmazonで割引対象。参考価格9,800円のところ、24％オフの7,480円で販売中。

最近のビジネスリュックは大型のものも珍しくない。出張には便利だけど、毎日の通勤では少し大げさに感じることもある。特にPCを入れた瞬間、背中側が一気に分厚くなる感じが苦手な人も多いはず。

グレヴィオの「薄型ビジネスリュック」は、厚さ約8cmのスリム設計を採用しつつ、16インチPC収納にも対応。本体重量は約550gで、通勤向けの薄型モデルとして使いやすいバランスにまとめられている。

厚さ約8cm、16インチPCまで入る

16インチPC収納に対応しながら、厚さ約8cmのスリム設計を採用。通勤バッグを大きくしすぎたくない人や、薄さと収納力の両方を重視したい人向けのモデルだ。

本体重量は約550g

PCや充電器を入れると荷物自体は重くなるが、バッグ本体が軽いため、通勤時の負担を増やしにくい。毎日持ち歩く通勤バッグだからこそ、本体重量約550gの軽量仕様は見逃せないポイントだ。

薄型でもキャリーオン対応

背面にはキャリーオン機能を搭載。普段はスリムに使いつつ、移動時はスーツケースへ固定できる。シンプル寄りのデザインなので、通勤用から短期出張まで合わせやすい。