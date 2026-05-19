防水・FeliCa・望遠までしっかり搭載！ “欲しい機能”がそろったモトローラが7万円台

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【Amazonで割引中】モトローラ SIMフリースマホ「edge 60 pro」をチェック！

モトローラの「edge 60 pro」がAmazonで割引対象。参考価格79,800円のところ、11％オフの70,976円で販売中。

スマホの価格が10万円を超えるのが当たり前になった。だからといって安いモデルへ逃げると、今度は「望遠レンズがない」「防水が弱い」「おサイフ非対応」と、どこかで必ず妥協を迫られる。

モトローラの「edge 60 pro」は、“削られた感”がかなり薄い1台だ。防水・FeliCa・3倍望遠、さらに125W急速充電まで網羅して7万円台。この価格帯で、欲しい機能をまとめて押さえたSIMフリースマホ。

125W急速充電

5,000mAhバッテリーを搭載しつつ、125W急速充電にも対応。朝に充電し忘れていても短時間で回復でき、外出前でも一気に充電しやすい。バッテリー残量を気にしながら使うストレスを減らせる1台だ。

防水・FeliCa対応

IP68/IP69防水防塵やFeliCaへ対応。雨の日やキッチン周りでも使いやすく、コンビニや駅ではスマホ決済もそのまま使える。SIMフリースマホでも、普段使いしやすい機能をしっかり押さえている。

3倍望遠＋120Hz OLED

3倍光学望遠カメラを搭載し、遠くの被写体も寄って撮影しやすい。約6.7型の120Hz対応pOLEDディスプレイも備えており、SNSや動画視聴も滑らか。写真も映像も、しっかり楽しみたい人と相性がいい。