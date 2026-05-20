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Amazonセール情報大紹介！ 第1775回

ペン対応2in1なのに、Core Ultra＋32GBメモリ＋1TB SSDで“ちゃんと仕事PC”。MSIの13型2in1がジャスト20万

2026年05月20日 14時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

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価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで割引中】MSI 13.3インチ2in1ノートPC「Summit E13 AI Evo（A1MTG-1203JP）」をチェック！

　MSIの13型2in1ノートPC「Summit E13 AI Evo（A1MTG-1203JP）」がAmazonで割引対象。参考価格229,800円のところ、13％オフの200,000円で販売中。

　最近のモバイルノートPCは完成度が高い。ただ、仕事用としては「開いてタイピングする」スタイルが中心のモデルも多い。でも、会議中に資料へ書き込んだり、画面を見せながら説明したりする場面では、「普通のノートPCじゃちょっと足りないな」と思うこともあるのではないか。

　MSIの「Summit E13 AI Evo」は、そんな“打つだけでは終わらない”仕事向けの13型2in1。360度フリップとペン操作に対応し、32GBメモリと1TB SSDも搭載する、ちゃんと仕事ができるPCだ。セール価格で、ジャスト20万円。

アマゾンでMSI 13.3インチ2in1ノートPC「Summit E13 AI Evo（A1MTG-1203JP）」を入手

360度フリップ対応

　360度フリップ対応ディスプレイとMSI Pen 2に対応。ノートPCのまま資料へメモを書き込んだり、画面を相手側へ向けて説明したりしやすい。会議や打ち合わせ中心の仕事とも相性がいい。

32GBメモリ＆1TB SSD

　メモリは32GB、ストレージは1TB SSDを搭載。ブラウザーを大量に開きながら資料作成を進めたり、画像編集やオンライン会議を並行したりしても、余裕を持って使いやすい構成だ。

HDMIもUSB-Aもある

　HDMIやUSB-A、Thunderbolt 4を搭載。会議室のディスプレイ接続やUSBメモリ利用のたびに、毎回ハブや変換アダプターを探し回りにくい。外出先でもそのまま使いやすい。

製品スペック

【CPU】Intel Core Ultra 7 プロセッサー

【メモリ】32GB

【ストレージ】1TB SSD

【ディスプレイ】13.3型

【インターフェース】HDMI／USB-A／Thunderbolt 4

アマゾンでMSI 13.3インチ2in1ノートPC「Summit E13 AI Evo（A1MTG-1203JP）」を入手
 

・商品名：Summit E13 AI Evo（A1MTG-1203JP）
・メーカー名：MSI

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