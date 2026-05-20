“風をぶつける”ではなく“環境に合わせて冷やす”、ソニーのウェアラブル冷却「REON POCKET 6」

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ソニー ウェアラブルサーモデバイス「REON POCKET 6」をチェック！

ソニーのウェアラブルサーモデバイス「REON POCKET 6」がAmazonで販売中。価格は27,500円。

暑さ対策ガジェット、最近は“爆風タイプ”のネックファンも増えてきた。ただ、ソニーの「REON POCKET 6」は少し方向性が違う。風を当てるのではなく、首元の冷却面で体表面を直接冷やす仕組みを採用。さらに、SMART COOL⇔WARMモードにも対応。



環境の変化に合わせて冷却・温熱を自動調整できる。通勤や外出時の暑さ対策を、できるだけ静かに行いたい人向けのモデルだ。

新ネックバンド採用

新ネックバンド「アダプティブ・ホールドデザイン」を採用。首まわり28〜46cmへ対応し、柔らかいシリコン製サポーターで装着感も改善した。ライトグレーの本体や静音ファンを採用しており、通勤やオフィスでも目立ちにくい。

新DUALサーモで、冷却を長く維持

新開発のDUALサーモモジュールとベイパーチャンバーによる放熱機構を搭載。冷却面温度は従来モデル「RNP-5」より最大約2℃低減した。ふたつのサーモモジュールを交互駆動することで、冷却を長く維持しやすくなっている。

SMART COOL対応、本体ボタンでも操作

REON POCKET TAG 2と連携するSMART COOLモードに対応し、環境の変化に合わせて冷却・温熱を自動調整できる。本体側面には5つの操作ボタンも搭載。約60分で80％まで充電でき、外出前でも充電しやすい。