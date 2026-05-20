Amazonセール情報大紹介！ 第1777回
“風をぶつける”ではなく“環境に合わせて冷やす”、ソニーのウェアラブル冷却「REON POCKET 6」
2026年05月20日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
ソニー ウェアラブルサーモデバイス「REON POCKET 6」をチェック！
ソニーのウェアラブルサーモデバイス「REON POCKET 6」がAmazonで販売中。価格は27,500円。
暑さ対策ガジェット、最近は“爆風タイプ”のネックファンも増えてきた。ただ、ソニーの「REON POCKET 6」は少し方向性が違う。風を当てるのではなく、首元の冷却面で体表面を直接冷やす仕組みを採用。さらに、SMART COOL⇔WARMモードにも対応。
環境の変化に合わせて冷却・温熱を自動調整できる。通勤や外出時の暑さ対策を、できるだけ静かに行いたい人向けのモデルだ。
新ネックバンド採用
新ネックバンド「アダプティブ・ホールドデザイン」を採用。首まわり28〜46cmへ対応し、柔らかいシリコン製サポーターで装着感も改善した。ライトグレーの本体や静音ファンを採用しており、通勤やオフィスでも目立ちにくい。
新DUALサーモで、冷却を長く維持
新開発のDUALサーモモジュールとベイパーチャンバーによる放熱機構を搭載。冷却面温度は従来モデル「RNP-5」より最大約2℃低減した。ふたつのサーモモジュールを交互駆動することで、冷却を長く維持しやすくなっている。
SMART COOL対応、本体ボタンでも操作
REON POCKET TAG 2と連携するSMART COOLモードに対応し、環境の変化に合わせて冷却・温熱を自動調整できる。本体側面には5つの操作ボタンも搭載。約60分で80％まで充電でき、外出前でも充電しやすい。
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